Суд снял арест с денег на банковском счету экс-замглавы АП Портнова

Ранее НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении беглого соратника Януковича Портнова.

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Печерский районный суд Киева снял арест с денег на банковском счету бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українські Новини".

Указано, что защита Портнова подала ходатайство в суд с просьбой снять арест с денег на счету в "Правэксбанке".

В обосновании доводов ходатайства указано, что во время досудебного расследования 4 февраля 2015 года был наложен арест на имущество подозреваемого, а именно на денежные средства, имеющиеся на банковском счете.

Арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого в марте 2014 года по ч.3 ст. 191 (присвоение имущества по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса.

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Это дело было закрыто прокуратурой 1 марта 2016 года в связи с отсутствием достаточных доказательств вины Портнова в присвоении госсредств. При этом прокурор при закрытии дела не обратился в суд с ходатайством о снятии ареста со счетов подозреваемого.

В начале июня текущего года суд рассмотрел ходатайство о снятии ареста и удовлетворил его. Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, Портнов покинул территорию Украины, как и многие другие топ-чиновники времен президентства Виктора Януковича, в 2014 году. Проживал в Москве (РФ) и Вене (Австрия).

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины разыскивало его по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191 УК Украины) с 15 января 2015 года, но вскоре розыск был прекращен ввиду установления местонахождения.

Впоследствии стало известно, что НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении Портнова.

Как сообщалось 19 июня, Портнова приняли на работу - теперь он профессор КНУ.