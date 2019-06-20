Полиция назвала мотив убийства 11-летней Даши

Подозреваемый мог совершить убийство на сексуальной почве.

В полиции рассказали, что преступник мог убить 11-летнюю Дарью Лукьяненко на сексуальной почве.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

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По его словам, подозреваемого в совершении убийства девочки задержали в четверг, 19 июня.

Злоумышленником оказался 26-летний местный мужчина. Сейчас он дает показания.

По версии следствия убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинской экспертизе в местной больнице. Приношу соболезнования семье Дарьи, - сказал Князев.

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Для поиска девочки зайдействовали 500 работников полиции, 400 работников Национальной гвардии и 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для поисков также задействовали кинологов.

Напомним, после исчезновения Дарьи Лукьяненко в Одесской области правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13 июня, и уже сегодня понятно, что злоумышленник издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения.