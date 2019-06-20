ЦИК зарегистрировала по спискам и мажоритарке более 1600 кандидатов

Более 700 кандидатов баллотируются по мажоритарке, более 800 - по спискам.

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19 июня состоялось очередное заседание ЦИК, которое провела глава Комиссии Татьяна Слипачук. Об этом сообщает ugorod.kr.ua.

Комиссия зарегистрировала 108 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения. Также Комиссия зарегистрировала 71 кандидата в народные депутаты Украины, выдвинутого политическими партиями.

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В частности, зарегистрировали двоих кандидатов от партии “Оппозиционная ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ“, 16 - от партии “Гражданская позиция“, троих - от партии “ВОЛЯ“. Кроме, двое были зарегистриованы от “ДОВЕРЯЙ делам“, 41 - от партии “ГОЛОС“.

Всего по состоянию на 19 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрированы 761 кандидат в депутаты, в том числе - 618 самовыдвиженцев и 143 партийца.

Кроме того, во время вчерашнего заседания Комиссия зарегистрировала 675 кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки политических партий.

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Так, 217 человек зарегистрировали от “Радикальной партии Олега Ляшко“, от “Всеукраинского объединения“ ФАКЕЛ “, 175 - от партии “ГОЛОС“, 224 - от партии “Свобода“. Всего по состоянию на 19 июня ЦИК зарегистрировала 839 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 5 политических партий.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили о возможном объединении с партией "Голос".