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Авто инкассаторов пытались взорвать в прифронтовой зоне

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Сейчас проверяются все версии об обстоятельствах разбойного нападения.
От взрыва осталась воронка глубиной 0,31 метра
От взрыва осталась воронка глубиной 0,31 метра

В прифронтовой зоне в Луганской области произошло нападение на инкассаторский автомобиль, перед которым сдетонировала взрывчатка и задела машину. Открыто производство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

“Установлено, что около 9 утра 19 июня 2019 года на автодороге пгт Врубовка - село Николаевка Попаснянского района перед инкассаторским автомобилем, который принадлежал акционерному обществу коммерческого банка “ПриватБанк“, произошел взрыв“, - указали в прокуратуре.

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Как отмечается, транспортное средство двигалось из города Северодонецка в город Попасная. “В нем находились трое работников инкассации, никто из них не пострадал. В результате взрыва был поврежден автомобиль. Денежные средства остались в безопасном месте“, - добавили в ведомстве.

Осмотром места происшествия обнаружена воронка глубиной 0,31 м и два обломка от детонатора.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах, совершенный организованной группой). Попаснянский отделом Лисичанской местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту разбойного нападения неизвестными лицами путем подрыва взрывного устройства на автодороге в прифронтовой зоне.

Как сообщалось 17 мая, в Киеве байкер и инкассаторы не поделили дорогу и подрались.

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Теги: инкассатор, взрыв, Луганская область
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