С военкой и без пенсий: Жителей ОРДЛО предупредили о рисках паспортов РФ

Получение российских паспортов несет за собой последствия, которые могут не понравиться "новым россиянам".

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После получения российских паспортов у жителей ОРДЛО могут быть проблемы. Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы Луганской ОГА Юрий Клименко.

"Сейчас в "ЛДНР" уже появились первые "новые русские". Сложно давать советы тем, кто хочет стать гражданином страны-агрессора, но предупредить их о вероятных последствиях считаю своим долгом", - пишет он.

"Во-первых, жители оккупированных территорий должны понимать свою причастность к преступлению, так же, как и во время сфабрикованного в 2014 референдума", - отметил Клименко.

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"Получая российские документы, они косвенно помогают Путину поддерживать оккупационные власти", - предупредил чиновник. "Во-вторых, найдется немало пожилых людей, которые захотят получить паспорта РФ в расчете на российские пенсии", - признал он.

"Я не осуждаю стариков, которые не могут покинуть свои дома, и вынуждены выживать самостоятельно, но сделав такой выбор, они навсегда потеряют право на получение украинских пенсий. Даже если приберегут украинский паспорт", - заверил Клименко.

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Следует также понимать, что российские паспорта не гарантируют российскую пенсию, пояснил чиновник.

Такая пенсия выплачивается она гражданам РФ, достигшим 70-летнего возраста (для мужчин) и 65-ти лет (для женщин), которые постоянно проживают на территории России не менее 15 лет.

"Ее размер - 5034 руб 25 копеек (около 2 тысяч грн в месяц). Увеличить ее можно за счет региональных выплат, но для этого необходимо получить регистрацию на территории РФ", - пишет он.

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"Молодежи следует понимать, что им придется декларировать доходы и платить налоги, в том числе, с доходов, полученных за пределами России", - отметил он. "А для ребят в возрасте от 18 до 27 лет российский паспорт может стать военным билетом для прохождения службы в "горячих точках", добавил Клименко.

Напомним, ранее сообщалось, что полсотни жителей оккупированного Донбасса получили паспорта РФ.