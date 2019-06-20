Филарет восстановил Киевский патриархат
Патриарх Филарет на созванном Соборе УПЦ КП принял решение восстановить существование Киевского патриархата, а также отменил признание ПЦУ.
Об этом сообщает Украинская правда.
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Известно, что собранный Филаретом Собор отметил постановление поместного Собора от 15 декабря 2018 года, которым ликвидировали УПЦ КП.
В новом постановлении указано, что УПЦ КП зарегистрирована как государственный орган и продолжает существовать.
Главой УПЦ КП останется сам Филарет.
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Напомним, в четверг, 20 июня в Свято-Владимирском соборе Киева проходит поместный собор УПЦ КП, на котором пытаются восстановить Киевский патриархат. Филарет открыл Собор и указал, что собрались все в сложное время, когда церковь разделяют, а против КП ведут борьбу. На Собор приехали гости из США и Германии.
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