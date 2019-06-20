Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Филарет восстановил Киевский патриархат

Комментариев: 5
Также патриарх решил отменить признание ПЦУ.
Филарет вернул КП
Филарет вернул КП
president.gov.ua

Патриарх Филарет на созванном Соборе УПЦ КП принял решение восстановить существование Киевского патриархата, а также отменил признание ПЦУ.

Об этом сообщает Украинская правда.

Читай также: В ПЦУ призвали не участвовать в соборе Филарета

Известно, что собранный Филаретом Собор отметил постановление поместного Собора от 15 декабря 2018 года, которым ликвидировали УПЦ КП.

В новом постановлении указано, что УПЦ КП зарегистрирована как государственный орган и продолжает существовать.

Главой УПЦ КП останется сам Филарет.

Читай также: В ПЦУ заявили о "возрастных изменениях" у Филарета

Напомним, в четверг, 20 июня в Свято-Владимирском соборе Киева проходит поместный собор УПЦ КП, на котором пытаются восстановить Киевский патриархат. Филарет открыл Собор и указал, что собрались все в сложное время, когда церковь разделяют, а против КП ведут борьбу. На Собор приехали гости из США и Германии.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: киевский патриархат, Филарет, восстановление, собор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Krekk    20.06.2019, 14:38
Оценка:  +2
Krekk
Все, "батько украинськой церкви" не признает больше дявольских раскольников из ПЦУ) Цэ пэрэмога чы зрада?..
Так сказать - засунул Епифаше термос в задний проход!
Агент_Смитт    20.06.2019, 14:35
Оценка:  0
Агент_Смитт
Шо этот фуфлорэт сибе пазваляет, анафему может выписать?
Boxerogos    20.06.2019, 14:35
Оценка:  +2
Boxerogos
Сейчас допью 5 литров пиваса и со слезами на глазах встану на колени и помолюсь.
VSHIVANKA    20.06.2019, 14:32
Оценка:  +5
VSHIVANKA
А ОН ЕГО ПО МОРДЕ ТЕРМОСОМ ....))))
Woodbrother    20.06.2019, 14:27
Оценка:  -6
Woodbrother
В США и Германии восстановлен Киевский патриархат. Жаль что немцы и американцы об этом не догадываются.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь