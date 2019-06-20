Смерть Тымчук: полиция не исключает самоубийство

Версия самоубийства нардепа полицейскими не исключается.

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Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что гибель народного депутата Дмитрия Тымчука была самоубийством. Об этом передает Newsroom.

Копам удалось установить, что смертельный выстрел был произведен из наградного боевого пистолета Форт-17, а не из травматического пистолета Форт-17Р, как предполагалось ранее.

Согласно показанием супруги погибшего, он несколько раз вынимал и засовывал в пистолет магазин с патронами, перезаряжал его и не обращал внимание на просьбы жены прекратить баловаться с оружием. В момент, когда женщина отвернулась, произошел выстрел.

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Полиция подозревает, что это могло быть самоубийство. Нардеп в последнее время был в депрессии. Об этом знали родные и соседи.

По факту гибели нардепа уголовное дело по 115 статье Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которое может быть переквалифицировано в самоубийство.

Напомним, в момент выстрела жена Тымчука отвернулась: новые детали. Версию о самоубийстве пока не исключили, руки жены проверяют на наличие пороховых газов.