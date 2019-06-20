В Запорожье мужчина насиловал 2-летнюю девочку и снимал все на видео
В Запорожье задержали мужчину, который насиловал 2-летнего ребенка и снимал все свои действия на видео.
Об этом информирует пресс-служба киберполиции.
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Преступнику 23 года и он рассказал, что насиловал ребенка только ради своего удовольствия.
Известно, что мужчина состоял во многих закрытых группах, где участники распространяли контент с детской порнографией. Более того, подозреваемый работал фотографом и часто снимал на детских праздниках и спортивных соревнованиях. Такие фото он также публиковал в группах.
Около года назад, чтобы пополнить свою коллекцию детской порнографии, преступник изнасиловал на тот момент 2-летнюю девочку. Мужчина воспользовался ситуацией, что ребенок не поделился этим фактом с мамой и изнасиловал девочку еще несколько раз.
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Все свои действия он снимал на видео, которые потом публиковал в сети. Весь свой видеоархив злоумышленник хранил на собственных носителях и в сервисах хранения.
По месту жительства подозреваемого провели обыск и изъяли технику.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 153 УКУ. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
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