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В Запорожье мужчина насиловал 2-летнюю девочку и снимал все на видео

Комментариев: 21
Видеоролики преступник отправлял в закрытые группы в сети.
Злоумышленник насиловал 2-летнюю девочку
Злоумышленник насиловал 2-летнюю девочку
cyberpolice.gov.ua

В Запорожье задержали мужчину, который насиловал 2-летнего ребенка и снимал все свои действия на видео.

Об этом информирует пресс-служба киберполиции.

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Преступнику 23 года и он рассказал, что насиловал ребенка только ради своего удовольствия.

Известно, что мужчина состоял во многих закрытых группах, где участники распространяли контент с детской порнографией. Более того, подозреваемый работал фотографом и часто снимал на детских праздниках и спортивных соревнованиях. Такие фото он также публиковал в группах.

Около года назад, чтобы пополнить свою коллекцию детской порнографии, преступник изнасиловал на тот момент 2-летнюю девочку. Мужчина воспользовался ситуацией, что ребенок не поделился этим фактом с мамой и изнасиловал девочку еще несколько раз.

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Все свои действия он снимал на видео, которые потом публиковал в сети. Весь свой видеоархив злоумышленник хранил на собственных носителях и в сервисах хранения.

По месту жительства подозреваемого провели обыск и изъяли технику. 

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 153 УКУ. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Одессе продавец изнасиловал 13-летнюю девочку, которая пришла за покупками.

 

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Теги: насилие, ребенок, Запорожье, педофил
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Комментариев (21)
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Бувший_східняк    20.06.2019, 16:06
Оценка:  +1
Бувший_східняк
И снова Юго-Восток..
BROKER666    20.06.2019, 15:30
Оценка:  -6
BROKER666
пипец как разрывает ватный мозг ордынмким недоумкам - или они кастраты от рождения или какие-то фрики бесполые... как можно вестись на такой фейк? - долбой0бы ну напрягите свой мозжечок - как можно насиловать 2-го ребёнка? куда?
Дром    20.06.2019, 15:46
Оценка:  0
Дром
Например орально, ребенок в 2 года ведь не понимает ЧТО с ним делают.
BROKER666    20.06.2019, 15:48
Оценка:  -2
BROKER666
ты п0ц? шо у тебя за педофильно-извращённые фантазии?
Бувший_східняк    20.06.2019, 16:07
Оценка:  +2
Бувший_східняк
тебе, дураку, ответили на твой же вопрос
Коляка    20.06.2019, 15:26
Оценка:  -2
Коляка
100 пудов это упоротый кастрюлеголовый майдаун
темп    20.06.2019, 15:26
Оценка:  -1
темп
Пальцем скорее всего,явно не членом...
Jack3d    20.06.2019, 15:23
Оценка:  +6
Jack3d
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ !!! ТОЛЬКО ТАК !!!
samanta_s    20.06.2019, 15:20
Оценка:  +3
samanta_s
конец света...
Люблю_Украину    20.06.2019, 15:19
Оценка:  +6
Люблю_Украину
была же нормальная страна, что с ней случилось?
farfalle    20.06.2019, 15:26
Оценка:  0
farfalle
Больше всего психически ненормальных, чем в любой другой стране. да тут их много на сайте
nfhvyt    20.06.2019, 15:42
Оценка:  -1
nfhvyt
Да сайт при чём, на спикера посмотри.
nfhvyt    20.06.2019, 15:43
Оценка:  -1
nfhvyt
Переворот и приход к власти имбицилов.
Vesna_Krasna2    20.06.2019, 15:13
Оценка:  +6
Vesna_Krasna2
Это просто ужас, оскотинился в край, оторвать ему причандалы по самое горло.
Krekk    20.06.2019, 15:05
Оценка:  +11
Krekk
"преступник изнасиловал на тот момент 2-летнюю девочку. Ребенок не поделился этим фактом с мамой.." - у меня ощущение, что новости пишут какие-то недоразвитые... Как это 2-хлетний ребенок мог "поделиться ЭТИМ" с мамой?
Коляка    20.06.2019, 15:27
Оценка:  -2
Коляка
дети в 2 уже говорят, плохо но говорят
Krekk    20.06.2019, 15:03
Оценка:  +10
Krekk
Едрен батон! 2-х летнего ребенка?!? Глазам не верю своим.
Такими темпами не за горами "прайды педофилов" по центру Киева...
Гомикам, трансам, и прочей нечисти можно, а эти что, лысые? Европа же, ценности.
Дром    20.06.2019, 15:24
Оценка:  +2
Дром
Гомики по взаимному согласию, улавливаешь разницу?
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