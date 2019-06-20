В Запорожье мужчина насиловал 2-летнюю девочку и снимал все на видео

Видеоролики преступник отправлял в закрытые группы в сети.

В Запорожье задержали мужчину, который насиловал 2-летнего ребенка и снимал все свои действия на видео.

Об этом информирует пресс-служба киберполиции.

Читай также: В Одесской области рецидивист изнасиловал беременную девушку

Преступнику 23 года и он рассказал, что насиловал ребенка только ради своего удовольствия.

Известно, что мужчина состоял во многих закрытых группах, где участники распространяли контент с детской порнографией. Более того, подозреваемый работал фотографом и часто снимал на детских праздниках и спортивных соревнованиях. Такие фото он также публиковал в группах.

Около года назад, чтобы пополнить свою коллекцию детской порнографии, преступник изнасиловал на тот момент 2-летнюю девочку. Мужчина воспользовался ситуацией, что ребенок не поделился этим фактом с мамой и изнасиловал девочку еще несколько раз.

Читай также: На Оболони в Киеве мужчина полгода насиловал женщин

Все свои действия он снимал на видео, которые потом публиковал в сети. Весь свой видеоархив злоумышленник хранил на собственных носителях и в сервисах хранения.

По месту жительства подозреваемого провели обыск и изъяли технику.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 153 УКУ. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Одессе продавец изнасиловал 13-летнюю девочку, которая пришла за покупками.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.