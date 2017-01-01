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В Украине прогнозируют до +36

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Жара в Украине станет допекать еще сильнее. Киев может повторить температурный рекорд 1891 года.
В Украине усилится жара
В Украине усилится жара
Киевзеленстрой / Facebook

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять жаркая, на западе страны влажная и неустойчивая воздушная масса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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В западных, местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории сухая и жаркая погода.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, местами до 36°.

В Киеве в пятницу – без осадков, температура ночью около 20°, днем 31-33°.

22 июня в западной части страны кратковременные дожди, грозы, во время гроз кое-где град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами значительные дожди. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

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На остальной территории сухая жаркая погода; температура воздуха ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 28-33°, местами до 36°.

В Киеве в субботу – жаркая и сухая погода со слабым ветром; температура ночью 20°, днем 31-33°.

20 июня температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°; в Днепре в пределах Киева 26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 21 июня самая высокая температура днем была +32,8 в 1891 году, самая низкая ночью +7,6 в 1925 году.

Ранее сообщалось, что на западе Украины объявлен желтый уровень опасности. Жителей западных областей предупреждают о грозах, граде и сильном ветре.

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Теги: Украина, погода, жара, непогода, погода в Украине, погода Украина, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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