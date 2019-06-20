Елена Зеленская рассказала о недостатках мужа

Первая леди дала откровенное интервью.

Первая леди Украины Елена Зеленская публично рассказала о недостатках своего мужа, а по совместительству президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она рассказала в интервью изданию Апостроф.

По словам Елены Зеленской, серьезных недостатков у ее мужа нет, но некоторые она все же публично назвала.

Бывает, много всего планирует, может в день запланировать с десяток встреч и еще пытаться на них все успеть, хотя это физически невозможно. Еще он трудоголик. Он не умеет расслабляться, кажется, что он такой веселый, говорун, но когда мы едем на отдых, то только на третий день его отпускает, и он может посмотреть вокруг и не быть в напряженном состоянии, - отметила первая леди.

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Кроме того, жена президента рассказала забавные вещи, которые она замечает за своим мужем в быту. Первая леди отметила, что Владимир Зеленский дома бывает очень невнимательным, что часто вызывает у нее смех.

Он не знает, где что лежит, постоянно ищет. Ранее у него вообще не было ключей от квартиры, и только в прошлом году мы ему дали, потому что он поздно приходит, чтобы в дверь не звонил (смеется, - ред). И теперь он эти ключи ищет каждый день, - добавила Елена Зеленская.

Напомним, Елена Зеленская показала, как выглядела в студенческие годы. В Международный день друзей первая леди Украины поздравила лучшую подругу, с которой знакома со времен студенчества.