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Елена Зеленская рассказала о недостатках мужа

Комментариев: 11
Первая леди дала откровенное интервью.
Зеленская рассказала о недостатках мужа
Зеленская рассказала о недостатках мужа
instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская публично рассказала о недостатках своего мужа, а по совместительству президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она рассказала в интервью изданию Апостроф.

По словам Елены Зеленской, серьезных недостатков у ее мужа нет, но некоторые она все же публично назвала.

Бывает, много всего планирует, может в день запланировать с десяток встреч и еще пытаться на них все успеть, хотя это физически невозможно. Еще он трудоголик. Он не умеет расслабляться, кажется, что он такой веселый, говорун, но когда мы едем на отдых, то только на третий день его отпускает, и он может посмотреть вокруг и не быть в напряженном состоянии, - отметила первая леди.

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Кроме того, жена президента рассказала забавные вещи, которые она замечает за своим мужем в быту. Первая леди отметила, что Владимир Зеленский дома бывает очень невнимательным, что часто вызывает у нее смех.

Он не знает, где что лежит, постоянно ищет. Ранее у него вообще не было ключей от квартиры, и только в прошлом году мы ему дали, потому что он поздно приходит, чтобы в дверь не звонил (смеется, - ред). И теперь он эти ключи ищет каждый день, - добавила Елена Зеленская.

Напомним, Елена Зеленская показала, как выглядела в студенческие годы. В Международный день друзей первая леди Украины поздравила лучшую подругу, с которой знакома со времен студенчества.

 

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Теги: Елена Зеленская, Владимир Зеленский, президент, первая леди
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Комментариев (11)
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ВосставшийИзБана    20.06.2019, 15:30
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха?
доброчинець    20.06.2019, 15:25
Оценка:  +2
доброчинець
Вроде говорит о недостатках, а на деле - хвалит.
banderivets1    20.06.2019, 15:22
Оценка:  +3
banderivets1
Я голосував за Порошенка, але перші кроки Зеленського вселяють надію.
kirsh    20.06.2019, 15:27
Оценка:  -1
kirsh
які?
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 15:29
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
На то, что его последние шаги уже близки.
stroytehgroup    20.06.2019, 15:18
Оценка:  -4
stroytehgroup
просто АД
Eyyafyallayekyul    20.06.2019, 15:16
Оценка:  -2
Eyyafyallayekyul
Зе - пустышка. Было бы здорово, если бы его жена оказалась хорошим политикоми керувала Зелошенком...
Boxerogos    20.06.2019, 15:08
Оценка:  -6
Boxerogos
Недостаток у Зели лишь один:он хронический клоун-песдобол.
Patriot2017    20.06.2019, 15:12
Оценка:  +1
Patriot2017
порохобот усни на веки со своим унитазом!
доброчинець    20.06.2019, 15:18
Оценка:  0
доброчинець
рогатийбоксер і Порошенка обгаджував, він - кремлебот.
доброчинець    20.06.2019, 15:15
Оценка:  +1
доброчинець
не оправдав надії кремлеботів. А так хотіли вішати українців на стовпах! Тепер "скрежет зубовный" и обсирання.
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