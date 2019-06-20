СБУ блокировала сбыт шпионских программных средств боевикам "Д/ЛНР"

Террористы устанавливали программы на мобильные телефоны.

СБУ изъяли более 3 тысяч единиц специализированного оборудования ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины прекратила в районе проведения операции Объединенных сил деятельность организованной группировки, которая создала канал поставки и сбыта на временно оккупированные территории Донбасса специализированного программного обеспечения и оборудования.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, злоумышленники осуществляли сбыт боевикам “Д/ЛНР“ специализированного шпионского оборудования, которое позволяло получать несанкционированный удаленный контроль за работой телефонных терминалов и их содержание без ведома владельцев.

Также террористы устанавливали программы на мобильные телефоны граждан Украины во время проведения “фильтрационных“ мер на контрольно-пропускных пунктах.

По заключению экспертов, с помощью установленных программ боевики перехватывали телефонные разговоры и СМС-переписки граждан, в том числе при использовании популярных мессенджеров. Также они получали доступ к файлам, размещенным на мобильном устройстве, и отслеживали местонахождение абонента.

“По информации спецслужбы, снятые данные террористы использовали, в частности, для искусственных обвинений граждан в “работе“ на украинскую власть, что позволяло им шантажировать мирных жителей для получения собственной выгоды“, - отметили в спецслужбе.

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В ходе санкционированных следственных действий в районе ООС по месту жительства и пребывания двух злоумышленников правоохранители изъяли 100 000 гривен и 18 000 российских рублей, которые они получили со счетов российских банков за поставки специализированного шпионского оборудования.

Сотрудники СБУ также изъяли более трех тысяч единиц специализированного оборудования, которое отправлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации - ред.).

Как сообщалось, в феврале СБУ задержала торговцев взрывчаткой в Житомирской области.