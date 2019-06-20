Зеленский предложил поклонникам РФ посетить Донбасс
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Во время визита президента Зеленского в Германию, глава украинского государства ответил на некоторые острые вопросы журналистов. Об этом передает Голос Украины.
Один из вопросов журналистов касался вероятности отмены санкций против Российской Федерации. К слову, представители немецкого бизнеса выступают против повторных санкций, которые вредят международной торговле.
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Владимир Зеленский предложил таким сторонникам сотрудничества с Россией посетить Донецкую и Луганскую области и убедиться, сколько бед она там причинила. А также Крым, который из рая для туристов превратился в военный лагерь. Также Владимир Зеленский анонсировал возобновление “нормандского формата” уже в июле, впрочем, пока - на уровне советников лидеров стран, задействованных в нем.
Напомним, Елена Зеленская рассказала о недостатках мужа. Первая леди дала откровенное интервью.
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Неужели выбрали зря и это очередной рупор госдепа..мля,где адекватные самостоятельные проукраиснкие президенты..