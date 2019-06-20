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Зеленский предложил поклонникам РФ посетить Донбасс

Комментариев: 13
Президент акцентировал, что его главным заданием считает окончание войны на Донбассе.
Зеленский с Меркель
Зеленский с Меркель
president.gov.ua

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Во время визита президента Зеленского в Германию, глава украинского государства ответил на некоторые острые вопросы журналистов. Об этом передает Голос Украины.

Один из вопросов журналистов касался вероятности отмены санкций против Российской Федерации. К слову, представители немецкого бизнеса выступают против повторных санкций, которые вредят международной торговле.

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Владимир Зеленский предложил таким сторонникам сотрудничества с Россией посетить Донецкую и Луганскую области и убедиться, сколько бед она там причинила. А также Крым, который из рая для туристов превратился в военный лагерь. Также Владимир Зеленский анонсировал возобновление “нормандского формата” уже в июле, впрочем, пока - на уровне советников лидеров стран, задействованных в нем.

Напомним, Елена Зеленская рассказала о недостатках мужа. Первая леди дала откровенное интервью.

 

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Теги: Зеленский, президент, Германия, РФ
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Комментариев (13)
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Мыкола    20.06.2019, 16:06
Оценка:  0
Мыкола
Вот смотрел отрывок выступления Зе перед бизнесменами Украины.Все те же тезисы, что частный бизнес спасет Украину.А мне вот кажется, что в нынешних условиях надо не только сохранить государственные предприятия, но и пересмотреть итоги приватизации, а некоторые предприятия национализировать
dukeOd    20.06.2019, 15:52
Оценка:  -1
dukeOd
Не знаю на счет областей,но Крым -военный лагерь!!???Бля,как можно нести такую пургу...
Неужели выбрали зря и это очередной рупор госдепа..мля,где адекватные самостоятельные проукраиснкие президенты..
Бувший_східняк    20.06.2019, 16:01
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Ну так поищи в Гугле и найди, что там за армия была у рассиян до 2014-го и какая сейчас. И нам напиши, а не стенай про пургу.
Григорич    20.06.2019, 16:12
Оценка:  0
Григорич
до 2014 г значит там была армия РФ ? а то захват и захват ...
Мыкола    20.06.2019, 15:50
Оценка:  -1
Мыкола
Вопрос: чем Зеленский отличается в риторике от Порошенко -да ничем ! Но это было полбеды, если бы и дальнейшие действия не напоминали действия Порошенко.Только и того, что еще не присосался к денежным потокам. А так один к одному Вальцман № 2 !
Хитрый-Лис    20.06.2019, 15:51
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
ТрамП таки ВАШ?
VSHIVANKA    20.06.2019, 15:38
Оценка:  0
VSHIVANKA
НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЬ " АЛЛЕЮ АНГЕЛОВ " В ДОНЕЦКЕ , ПОСМОТРЕТЬ ПАРАД ПОЗОРА , СОЖЖЕНИЕ ОДЕССИТОВ , БОМБАРДИРОВКУ ЛУГАНСКОЙ ОГА , НУ И КОНЕЧНО РАССТРЕЛЯНЫЕ И РАЗРУШЕННЫЕ ДОМА ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА .....
Хитрый-Лис    20.06.2019, 15:43
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Ага ещё. Взятие Грозного в 90-х годах, Беслан, Норд Ост,
Хитрый-Лис    20.06.2019, 15:45
Оценка:  0
Хитрый-Лис
герой России Ахмат Кадыров, призывавший убивать русских.
CasperW    20.06.2019, 16:11
Оценка:  -1
CasperW
ты петицию подписало за Катю Сторожук? Или только пафос про аллею ангелов умеешь постить? Меняй методичку, распятое в трусиках!
nfhvyt    20.06.2019, 15:33
Оценка:  -1
nfhvyt
главным заданием считает окончание войны и при этом делает такие провокационные заявления. Хвати уже озвучивать Вальцмановские тексты.
Коляка    20.06.2019, 15:33
Оценка:  -2
Коляка
у зели тоже мозг промыт.... Никогда крым при Украине не был раем для туризма.... Сейчас Крым реально круче стал за последние 5 лет, украинцев на курорте всё больше и больше. Единственный гемор это рубли покупать и платить по-российским ценам на отдыхе...
Хитрый-Лис    20.06.2019, 15:41
Оценка:  0
Хитрый-Лис
ты хоть сам чё понял что написал?
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