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Революция на Майдане: подозреваемого "беркутовца" привлекли к ответственности

Комментариев: 3
В январе 2014 мужчина со своими коллегами избивал людей, среди которых были народные депутаты.
Одного из подозреваемых привлекли к ответственности
Одного из подозреваемых привлекли к ответственности
УНИАН

К уголовной ответственности привлекли командира роты ПМСН “Беркут“ при ГУ МВД Украины в Киеве за то, что он превысил свою власть во время акций протеста возле Киево-Святошинского суда во времена Майдана.

Об этом информирует сообщества Управления специальных расследований ГПУ в Facebook.

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Известно, что 10 января 2014 года командир подразделения вместе со своими коллегами превысил власть во время акции протеста возле Киево-Святошинского суда. Они незаконно мешали проводить митинг и применяли силу к участникам и прохожим. В результате 14 потерпевшим были нанесены телесные повреждения.

Среди пострадавших простые граждане, два народных депутата и журналист.

Действия злоумышленника квалифицировали по ст. 340, ч. ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171 УКУ.

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Сейчас идет досудебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что в Киеве впервые за всю историю помыли Монумент Независимости. Известно, что Монумент появился еще в 2001 году, однако до сегодняшнего дня его никто не мыл. 

 

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Теги: Майдан, Революция, 2014, дело, подозреваемый
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Комментариев (3)
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Eyyafyallayekyul    20.06.2019, 16:10
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Бубенчик почему амнистирован?
Fon_Pascha    20.06.2019, 16:08
Оценка:  0
Fon_Pascha
дат ему медаль " за выполнение приказа" и отпустить
Alexsy    20.06.2019, 15:49
Оценка:  +3
Alexsy
Кто стрелял в 100 -ню?......
Кто спилил деревьЯ?......
Кому было выгодно?......
Кто получил власть?....
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