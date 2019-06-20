Революция на Майдане: подозреваемого "беркутовца" привлекли к ответственности

В январе 2014 мужчина со своими коллегами избивал людей, среди которых были народные депутаты.

Одного из подозреваемых привлекли к ответственности УНИАН

К уголовной ответственности привлекли командира роты ПМСН “Беркут“ при ГУ МВД Украины в Киеве за то, что он превысил свою власть во время акций протеста возле Киево-Святошинского суда во времена Майдана.

Об этом информирует сообщества Управления специальных расследований ГПУ в Facebook.

Читай также: Адвокаты Януковича требуют снять с него все обвинения

Известно, что 10 января 2014 года командир подразделения вместе со своими коллегами превысил власть во время акции протеста возле Киево-Святошинского суда. Они незаконно мешали проводить митинг и применяли силу к участникам и прохожим. В результате 14 потерпевшим были нанесены телесные повреждения.

Среди пострадавших простые граждане, два народных депутата и журналист.

Действия злоумышленника квалифицировали по ст. 340, ч. ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171 УКУ.

Читай также: В метро Киева парня ударили ножом

Сейчас идет досудебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что в Киеве впервые за всю историю помыли Монумент Независимости. Известно, что Монумент появился еще в 2001 году, однако до сегодняшнего дня его никто не мыл.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.