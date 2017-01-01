У Зеленского планируют обучать старшее поколение интернет-грамотности

Команда президент приводит в пример опыт Эстонии и Грузии.

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Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует в ближайшее время запустить программу интернет-грамотности для старшего поколения. Об этом представитель Зе-команды Михаил Федоров рассказал в интервью для 112-Украина.

В Эстонии еще в 1994 году была запущена программа "Прыжок тигра", в Грузии была "Прыжок оленя", мы свое животное еще ищем, но точно в ближайшие месяц-полтора будет запущена такая программа по всей стране. Я думаю, это даст классный импульс для того, чтобы наше население стало более образовано в цифровом плане, - отметил Федоров.

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По словам советника президента, на данный момент работает целая команда специалистов для запуска этой программы. Перед ними стоит задание выяснить, во что в первую очередь стоит вложить деньги, чтоб добиться прогресса в сфере развития интернета в Украине.

Напомним, Зеленский предложил поклонникам РФ посетить Донбасс. Президент акцентировал, что его главным заданием считает окончание войны на Донбассе.