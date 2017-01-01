Зеленский отменил 61 указ Кучмы

Президент одним указом признал утратившими силу 61 указ бывшего президента Украины.

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Президент Владимир Зеленский своим указом признал утратившими силу 61 указ, принятый при президентстве Леонида Кучмы. Об этом говорится в документе №418/2019 на сайте президента.

В частности, отменен такой ряд указов. Первые пять из них касаются борьбы со спекуляцией, выполнения бюджета, госпошлин и векселей, обеспечения государства сахаром и датированы 1991-1993 годами.

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Еще 13 датированы 1994 годом и касаются облигаций, либерализации экспортной политики, валютного регулирования, формирования цен на периодические издания и взаимной заложенности фирм.

Также в этом списке есть указы о приватизационных имущественных сертификатах, установлении рентной платы за нефть и природный газ и поддержке предприятий в условиях либерализации цен“.

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Еще 17 указов были подписаны в 1995 году. Они касаются реформирования аграрных отношений, перестройки электроэнергетического комплекса, укреплени финансовой дисциплины при выполнении госбюджета Украины.

Кроме того, это были указы о нарушении норм по регулированию обращения наличности, управлении госимуществом в процессе его приватизации, Северокрымской экономической зоне “Сиваш“.

Также указы 1995 года касаются госрегулирования отношений в сфере торговли, акцизного сбора на алкоголь и табак, расширения сферы обращения векселей, инвестирования за границей.

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Среди отмененных указов 10 приняты в 1996 году, они касались нацбезопасности, стабилизации финансового состояния предприятий“, школьной формы, инвестполитики.

Указов за 1997 год - шесть, они касались поддержки печатных СМИ и отменяли часть прежних указов президента. Есть еще четыре указа за 1998 год, они касаются оплаты работы нотариусов и пользование свободными остатками бюджетных средств.

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Также отменены два указа за 1999 год, меняющие или отменяющие прежние указы президента и пять указов за 2000-2001 годы, среди них - указ о валютно-кредитном совете Кабмина и Набсовете за “Сивашем.“

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил "поклонникам" РФ посетить Донбасс.