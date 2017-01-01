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КСУ объявил указ Зеленского о роспуске ВР законным - СМИ

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Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.
КСУ принял решение о роспуске Рады
КСУ принял решение о роспуске Рады
УНИАН

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Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом со ссылкой на источник в суде пишет "Укринформ".

Соответствующее решение было принято во время закрытого заседания Палаты в четверг. Судьей-докладчиком по данному делу выступал Виктор Кривенко.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов" 21 мая. Внеочередные парламентские выборы, согласно указу Президента, назначен на 21 июля этого года.

24 мая народные депутаты от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев и Игорь Алексеев внесли в КСУ представление с 62 подписями о неконституционности указа. 29 мая КСУ открыл производство по данному делу. Сегодня КСУ продолжил в закрытом режиме рассматривать указ Зеленского.

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Теги: КСУ, выборы, указ, роспуск, Рада, Зеленский
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