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На Буковине пограничники устроили поножовщину

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По предварительной информации, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру.
Пограничник напал с ножом на коллегу
Пограничник напал с ножом на коллегу
ГБР

На Буковине в результате конфликта с коллегой пограничник получил ножевое ранение. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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"По предварительной информации, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру. Последний получил ранение, имеющее признаки тяжкого телесного повреждения", - указали в ГБР, добавив, что конфликт произошел между двумя пограничниками Черновицкого пограничного отряда.

Как отмечается, в настоящее время пострадавший находится в больнице. "Военнослужащий задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас следователи ГБР готовят задержанному сообщение о подозрении по статье "угроза или насилие в отношении начальника", - добавили в бюро.

В случае доказательства вины, пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Как сообщалось 3 июня, россиянин с тесаком напал на сотрудника мэрии в Южно-Сахалинске.

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Теги: Буковина, нож, пограничники, ГБР
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