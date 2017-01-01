На Буковине пограничники устроили поножовщину

По предварительной информации, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру.

Пограничник напал с ножом на коллегу ГБР

На Буковине в результате конфликта с коллегой пограничник получил ножевое ранение. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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"По предварительной информации, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру. Последний получил ранение, имеющее признаки тяжкого телесного повреждения", - указали в ГБР, добавив, что конфликт произошел между двумя пограничниками Черновицкого пограничного отряда.

Как отмечается, в настоящее время пострадавший находится в больнице. "Военнослужащий задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас следователи ГБР готовят задержанному сообщение о подозрении по статье "угроза или насилие в отношении начальника", - добавили в бюро.

В случае доказательства вины, пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Как сообщалось 3 июня, россиянин с тесаком напал на сотрудника мэрии в Южно-Сахалинске.