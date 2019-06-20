Кернес не голосовал: вскрылась интересная деталь переименования проспекта Жукова

Мэр Харькова, который выступал за переименование, на самом деле не голосовал.

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Скандальный мэр Харькова Геннадий Кернес, который публично выступал за переименование проспекта в городе в честь маршала Жукова, за это решение в горсовете не голосовал.

О том, что Геннадий Кернес не голосовал, хоть и был присутствующий в то время в зале заседаний, сообщил советник главы Харьковской облгосадминистрации Павел Федосенко, опубликовавший результаты голосования на своей странице в социальных сетях.

Полиция открыла уголовное производство по факту переименования проспекта Петра Григоренко. Это приятно, но не смешно. А вот сейчас будет реально смешно. Как оказалось, сам Геннадий Кернес за переименование не голосовал. Да-да, был в зале — но как-то не срослось. Это подтверждают данные поименного голосования на сайте мэрии. Потому что дураков нет, - написал Федосенко.

Результаты голосования facebook.com/pavelveter

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Пока реакции самого Кернеса на этот весьма любопытный факт нет.

Напомним, Вятрович снова пригрозил Кернесу уголовной ответственностью за проспект Жукова. Глава Украинского института национальной памяти раскритиковал решение харьковских депутатов.