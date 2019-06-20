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Кернес не голосовал: вскрылась интересная деталь переименования проспекта Жукова

Комментариев: 9
Мэр Харькова, который выступал за переименование, на самом деле не голосовал.
Кернес за переименование не голосовал
Кернес за переименование не голосовал
facebook.com/gennadykernes

Читай также: Проспект Жукова в Харькове: Кернесу грозит уголовная ответственность

Скандальный мэр Харькова Геннадий Кернес, который публично выступал за переименование проспекта в городе в честь маршала Жукова, за это решение в горсовете не голосовал.

О том, что Геннадий Кернес не голосовал, хоть и был присутствующий в то время в зале заседаний, сообщил советник главы Харьковской облгосадминистрации Павел Федосенко, опубликовавший результаты голосования на своей странице в социальных сетях.

Полиция открыла уголовное производство по факту переименования проспекта Петра Григоренко. Это приятно, но не смешно. А вот сейчас будет реально смешно. Как оказалось, сам Геннадий Кернес за переименование не голосовал. Да-да, был в зале — но как-то не срослось. Это подтверждают данные поименного голосования на сайте мэрии. Потому что дураков нет, - написал Федосенко.

Результаты голосования
Результаты голосования
facebook.com/pavelveter

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Пока реакции самого Кернеса на этот весьма любопытный факт нет.

Напомним, Вятрович снова пригрозил Кернесу уголовной ответственностью за проспект Жукова. Глава Украинского института национальной памяти раскритиковал решение харьковских депутатов.

 

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Теги: Кернес, Федосенко, Харьков, проспект Жукова
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Комментариев (9)
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T-REX2    20.06.2019, 17:13
Оценка:  +2
T-REX2
Между капель пройдет и ноги не
Коляка    20.06.2019, 17:00
Оценка:  -4
Коляка
Не трогать Гепу!!!! Упоротые
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 17:08
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Вот еще! Пачкаться.
Коляка    20.06.2019, 17:20
Оценка:  -1
Коляка
ты наверно хотел написать "пачкать"...
СтальнаяКрыса    20.06.2019, 16:59
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Хитрый еврей.
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 16:42
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Это называется подстрекательство.
nfhvyt    20.06.2019, 16:58
Оценка:  -4
nfhvyt
Это называется дальновидность и пускай теперь недополиция репу парит.
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 17:07
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Уголовный кодекс Украины ст. 27 ч. 4: Подстрекателем является лицо, которое уговором, подкупом, угрозой, принуждением или иным образом склонило другого соучастника к совершению преступления.

Тут дело суда, а не полицаев.
nfhvyt    20.06.2019, 17:30
Оценка:  -1
nfhvyt
"Полиция открыла уголовное производство", ну да без разницы, всё равно доказать не получится.
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