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Найем подтвердил решение КСУ о роспуске ВР и раскрыл детали

Комментариев: 6
За признание законным указа президента проголосовали 11 судей КСУ.
Судьи все-таки решили не прерывать предвыборный процесс
Судьи все-таки решили не прерывать предвыборный процесс
EPA/UPG

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КСУ действительно признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске ВР и досрочных парламентских выборах. Эту информацию подтвердил в Телеграме Мустафа Найем.

“За“ такое решение проголосовало 11 судей КС, “против“ - пятеро, раскрыл он детали. “Таким образом, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года“, - отметил он.

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Найем также отметил, что, по последним соцопросам, в Раду проходят пять партий - “Слуга народа“ (47,1%), Оппозиционная платформа (11,1%), “Голос“ (8,1%), “Батькивщина“ (7,3%) и “Европейская солидарность“ (5%).

Напомним, ранее сообщалось со ссылкой на источники в СМИ, что КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске ВР.

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Теги: КСУ, указ, роспуск, ВР, Зеленский, Найем
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Комментариев (6)
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zadneprohodchik    20.06.2019, 17:40
Оценка:  0
zadneprohodchik
Та давно их нпх гнать всесте с логопедом и подстилкой рошеновской пусть на марш равенства идут питарасы.
Krekk    20.06.2019, 17:12
Оценка:  +1
Krekk
Все. С этого момента начнется "большая игра" Дальше будет веселее.
Ruspidor    20.06.2019, 17:09
Оценка:  +2
Ruspidor
Всех к ответственности за фальсификацию существования калоЛиции!
nfhvyt    20.06.2019, 17:02
Оценка:  +4
nfhvyt
Не останавливаться на достигнутом, снимайте ген прокурора!
Агент_Смитт    20.06.2019, 17:01
Оценка:  +3
Агент_Смитт
Европейское салодаром не пройдет, к 21ому числу еще пару процентов отвалится.
T-REX2    20.06.2019, 17:09
Оценка:  +3
T-REX2
Похороним,правда без почестей
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