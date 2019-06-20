Найем подтвердил решение КСУ о роспуске ВР и раскрыл детали

За признание законным указа президента проголосовали 11 судей КСУ.

Читай также: КСУ продолжит решать, как поступить с указом Зеленского

КСУ действительно признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске ВР и досрочных парламентских выборах. Эту информацию подтвердил в Телеграме Мустафа Найем.

“За“ такое решение проголосовало 11 судей КС, “против“ - пятеро, раскрыл он детали. “Таким образом, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года“, - отметил он.

Читай также: В КСУ нет голосов ни за одно решение по указу Зеленского - СМИ

Найем также отметил, что, по последним соцопросам, в Раду проходят пять партий - “Слуга народа“ (47,1%), Оппозиционная платформа (11,1%), “Голос“ (8,1%), “Батькивщина“ (7,3%) и “Европейская солидарность“ (5%).

Напомним, ранее сообщалось со ссылкой на источники в СМИ, что КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске ВР.