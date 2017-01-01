Санкции ЕС за аннексию Россией украинского Крыма продолжены

Европейский союз в очередной раз на год продлил антироссийские санкции.

Запрет на инвестиции в Крым продлили еще на год EPA/UPG

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В четверг, 20 июня, Совет ЕС продлил еще на один год санкции против России за незаконную аннексию Крыма, передает “Новое время“.

“20 июня 2019 Рада продлила ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года“, - говорится в сообщении.

Санкции запрещают импорт в ЕС крымских продуктов, инвестиции в Крым и Севастополь, в частности, приобретение европейцами или европейскими компаниями недвижимости или предприятий в Крыму.

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Кроме того, запрещено предоставление туристических услуг в Крыму и Севастополе, в том числе туры круизных судов в крымские порты, продажа определенных товаров и технологий крымским компаниям и прочее. Санкции были введены в 2014 году. С тех пор они ежегодно продолжались.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил поклонникам РФ посетить территорию Донбасса.