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Зеленский верит, что Украина через 3-4 года войдет в Топ-10 рейтинга Doing Business

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Зеленский говорит, что в Украину “должна стоять очередь из инвесторов“.
Зеленский говорит, что в Украину будет стоять очередь из инвесторов
Зеленский говорит, что в Украину будет стоять очередь из инвесторов
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через 3-4 года Украина сможет войти в Топ-10 рейтинга Doing Business.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Президент отметил, что его команда работает над формированием позитивного международного имиджа Украины в мире.

Кроме того, Зеленский говорит, что в Украину “должна стоять очередь из инвесторов“ и для этого глава государства готов приложить максимум усилий.

Уверен, что уже через три-четыре года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business, - подчеркнул президент.

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Ранее сообщалось, что у Зеленского планируют обучать старшее поколение интернет-грамотности. По словам советника президента, на данный момент работает целая команда специалистов для запуска этой программы. Перед ними стоит задание выяснить, во что в первую очередь стоит вложить деньги, чтоб добиться прогресса в сфере развития интернета в Украине. 

 

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Теги: Зеленский, Украина, топ, рейтинг
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