Зеленский вызвал тишину в зале, призвав бизнес вкладывать в Донбасс

Бизнесмены не сразу отреагировали на призыв вкладываться в восстановление региона.

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Французский и немецкий бизнес готов инвестировать в восстановление инфраструктуры на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнесом, пишет РБК-Украина.

Зеленский утверждает, что по расчетам экспертов на восстановлении Донбасса требуется более 300 млрд грн. “Это будет большой проект по ре-интеграции. Но мы не будем ждать завершения войны“, - отметил он.

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“Мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы контролируем“, - заявил Зеленский. Президент подчеркнул необходимость продемонстрировать украинцам на временно оккупированных территориях Донбасса преимущества жизни в независимой Украине.

Он также заявил, что нужно построить новые дороги и отремонтировать старые. “Недавно я был во Франции и Германии. Крупный бизнес готов нам помогать и инвестировать. Это касается и иного мирового и европейского бизнеса“, - сказал Зеленский и призвал украинский бизнес приобщиться.

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При этом после призыва финансировать восстановление Донбасса в зале возникла тишина. Зеленский сказал, что не видит поддержки. Но после того, как представители бизнеса начали аплодировать, президент пообещал объяснить детали проекта позже.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Кодекс законов о труде безнадежно устарел.