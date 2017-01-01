Кодекс законов о труде приняли еще в 1971 году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кодекс законов о труде безнадежно устарел.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Зеленский указывает, что кодекс законов о труде приняли еще в 1971 году, поэтому он “безнадежно устарел“.

Он был создан в 1971 году, когда всеми предприятиями владело государство, и фактически он должен был защитить работника государственного завода от произвола советского чиновника, - говорит гарант.

И до сих пор, по словам главы государства, в 21 веке продолжают использовать те же правила всех работников и предпринимателей и не все готовы внедрять инновации на рабочих местах, поэтому нужно проводить декоммунизацию госрегулирования и либерализацию экономики.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через 3-4 года Украина сможет войти в Топ-10 рейтинга Doing Business. Президент отметил, что его команда работает над формированием позитивного международного имиджа Украины в мире. Кроме того, Зеленский говорит, что в Украину “должна стоять очередь из инвесторов“ и для этого глава государства готов приложить максимум усилий.

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