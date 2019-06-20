19-летняя дочь Гройсмана стала совладелицей торгового центра в Виннице

Кристина Гройсман внесла в уставной капитал чуть больше 26 тысяч гривен.

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19-летняя Кристина Гройсман, которая является младшей дочерью премьер-министра Владимира Гройсмана, появилась в списке руководящих должностей ООО “Магигранд”. Эта фирма владеет одноименным ТЦ “Магигранд” в Виннице, который в этом году отпраздновал свою 10 годовщину. Об этом передает Страна.

“Магигранд” занимает 13800 кв.м, состоит он из 5 этажей. На третьем этаже разместился самый большой спортивный комплекс Винницы - “Спортлайф“, также здесь есть кафе и рестораны, маникюрные и парикмахерские салоны и брендовые магазины.

ТЦ Магигранд magigrand.com

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Долгие годы главным учредителем ТЦ была Елена Гройсман - жена премьера. У нее было 80% акций. Недавно в документации стала фигурировать младшая дочь супругов 19-летняя Кристина Гройсман, которой мать отдала 10% акций “Магигранда”.

Дочь Гройсмана получила долю в бизнесе Страна

Еще 20% уставного капитала являются собственностью Дмитрия Немерского, который и является директором предприятия.

Жена премьера поделилась акциями с дочкой Страна

Напомним, Гройсман и Тимошенко устроили перепалку в прямом эфире. Гройсман во ходе перепалки назвал Тимошенко “мамой украинской коррупции”.