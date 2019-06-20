Мендель написала о "победе" в КСУ и удалила пост
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила в Facebook, что Конституционный Суд 20 июня признал законным указ президента о роспуске ВР, после чего удалила пост, пишет Гордон.
“Победа! Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады признали конституционным“, - написала она.
“С доверием к ВР в 4% нам срочно нужен новый парламент. Теперь все на выборы 21 июля!“ – подчеркнула Мендель. Через несколько минут она удалила пост.
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Ранее СМИ со ссылкой на источники в КСУ сообщили ту же информацию, ее же подтвердил и нарде Мустафа Найем. По его словам, 11 судей КСУ проголосовали за признание указа конституционным.
На сайте КСУ пока нет текста решения, появилось лишь сообщение о завершении рассмотрения конституционного представления.