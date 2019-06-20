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Мендель написала о "победе" в КСУ и удалила пост

Комментариев: 4
Пресс-секретарь президента почему-то удалила сообщение о признании конституционным указа о роспуске Рады .
Мендель сообщила о решении КСУ, но потом удалила эмоциональный пост
Мендель сообщила о решении КСУ, но потом удалила эмоциональный пост
УНИАН

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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила в Facebook, что Конституционный Суд 20 июня признал законным указ президента о роспуске ВР, после чего удалила пост, пишет Гордон.

“Победа! Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады признали конституционным“, - написала она. 

Мендель написала о победе в КСУ
Мендель написала о победе в КСУ
Гордон

“С доверием к ВР в 4% нам срочно нужен новый парламент. Теперь все на выборы 21 июля!“ – подчеркнула Мендель. Через несколько минут она удалила пост.

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Ранее СМИ со ссылкой на источники в КСУ сообщили ту же информацию, ее же подтвердил и нарде Мустафа Найем. По его словам, 11 судей КСУ проголосовали за признание указа конституционным.

На сайте КСУ пока нет текста решения, появилось лишь сообщение о завершении рассмотрения конституционного представления.

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Теги: Мендель, выборы, роспуск, ВР, указ, Зеленский
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Комментариев (4)
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Herr-anarchist    20.06.2019, 18:36
Оценка:  0
Herr-anarchist
Вакарчук скиглій і його команда така ж, зарплату їм підвищуй а то вони не від народу а від алигархів залежать.
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 18:17
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Нах идет всякая законность в Украине. Ее заменяют "целесообразностью"! Только вот целесообразность не для всех одинакова даже в теории.
Carelessangel    20.06.2019, 18:07
Оценка:  +1
Carelessangel
порохоскот идет на х у й
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 18:16
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Зебилы там постоянно живут!
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