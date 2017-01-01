Детский психолог о творческом развитии

Владелец Всеукраинского детского продюсерского центра Babyphotostars рассказал о том, как лучше всего развить творческий потенциал у ребенка.

Анатолий Литвиненко, детский психолог, фотограф, владелец и основатель Всеукраинского детского продюсерского центра Babyphotostars.

Какие сегодня особенности рынка дополнительного образования детей, творческого развития?

- Существует множество организаций для творческого и физического воспитания детей разного возраста. Каждому ребенку от природы дан талант, который нужно вовремя разглядеть и направить в правильное русло. Большинство организаций в современном мире используют прошлые методы воспитания: конкуренцию, лидерство, конкурс, оценку. Главная задача не навредить, а направить и поддержать.

Какова методика развития детей в медиасфере, подход Babyphotostars?

- Индивидуальный подход. От простого к сложному. Babyphotostars не навязывает план, его нет. Команда работает с тем, что в ребенке заложено от природы, с индивидуальностью. Не существует соревновательности между детьми, нет конкурса. Идеология - дети в семье, с семьей. Babyphotostars дает возможность совместного участия всех членов семьи. Общая идея, общий результат, который объединяет.

Какой возраст ребенка идеальный для творческого становления? Нужна ли определенная база?

- Чем раньше, тем ребенку проще. У него не существует зажимов и внутренних рамок. Неосознанно, но малыш окружен творческим процессом. Если у ребенка есть возможность, с раннего детства пробовать, видеть результат, находиться в моменте и в нем получать положительные эмоции, ребенок вырастет гармоничной личностью. Тогда, человек способен воспринимать, а следовательно создавать красивое, создавать атмосферу вокруг себя и людей. Вырасти счастливой, самодостаточной личностью.

Как Вы видите идеальную форму воспитания творческого потенциала у детей?

- Максимальная свобода. Учитывать особенности ребенка. Давать возможность раскрываться, право выбора, наблюдать. В Babyphotostars мы ловим интерес ребенка. Отслеживаем его восприятие. Слушаем и слышим. Видим результат.

Продюсерский центр Babyphotostars дважды занесен в Книгу Рекордов Украины, в 2015 году и в 2018, в чем секрет успеха?

- Главный секрет успеха - это команда. Общая идеология. Одухотворенность. Любовь к детям.

Как возникла идея создания Babyphotostars?

- Я психолог по образованию. Долгое время работал с детьми с тяжелой судьбой из детских домов. Будучи фотографом я начал замечать индивидуальность. Красоту не поверхностную, а ту, что внутри. Ловил эмоции, чувства. Наблюдал, как все работают на картинку, понял, что картинка - это не главное. Когда видишь вокруг слоганы “Дети для рекламы“, а должно быть все наоборот - реклама для детей. Тогда и родилась идея платформы, которая будет по-честному открывать, направлять, поддерживать стремления и помогать.

Анатолий, Вы психолог по образованию, помогало ли полученное образование Вам в профессии фотографа? Если да, то чем?

- Помогало. В фото я вижу минимум 50% психологии, а уже после, картинку. Какой бы красивой обертка не казалась, сразу видно она о позитиве или об обратном. Важен процесс, а если для достижения идеальной картинки в работе присутствует негатив, то какая же она идеальная. Если это касается ребенка, только удовольствие. Ребенок не должен уставать, процесс не должен переходить в работу. После каждого творческого процесса, у него должны гореть глаза и желание вновь оказаться в обстановке творчества. Наша ментальность основана на вкладе в детей, а не заработках на них.

Вы работали с топовыми артистами украинского и западного шоу-бизнеса, с Кристиной Агилерой, скажите, с кем сложнее работать - с детьми или с селебрити?

- С детьми сложнее. С ребенком нужно быть максимально открытым. Основная трудность в работе с детьми, быть честным перед самим собой. Когда открывается ребенок нужно понимание и знания. Нужно контролировать, не навредить, направлять любые стремления в привольное русло.

По каким критериям подбираете персонал в компанию?

Мы принимаем в команду Личность, в которой живет ребенок. Педагог - это не образование, это талант. В процессе работы сразу видно насколько человек на своем месте. Он проживает с каждым героем маленькую жизнь, искренне радуясь общим результатом и достижением ребенка.