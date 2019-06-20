В родном городе Даши Лукьяненко объявили траур

Горсовет решил объявить день траура.

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В Ивановке, где нашли тело 11-летней Даши Лукьяненко объявили траур. Все государственные флаги в городе будут приспущены до 21 июня. Именно в этот день родные и близкие будут прощаться с девочкой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Ивановской райгосадминистрации Виктор Лобач.

Чиновник уточнил, что девочку похоронят на местном кладбище возле хлебозавода. Похоронная церемония, по словам местных жителей, назначена на 12:00. Провожать 11-летнюю Дашу в последний путь намереваются прийти все неравнодушные жители Ивановки и окрестных населенных пунктов.

Райсовет распорядился установить день траура facebook.com/profile.php?id=100002198478102

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Напомним, в сети появилось видео с места убийства 11-летней Даши и допрос подозреваемого. Известно, что во время обыска дома подозреваемого, тот вел себя неадекватно и позже сам показал выгребную яму, в которой находился труп ребенка.