У мужчины был видеоархив с детской порнографией, который хранился на носителях и в облачном хранилище.

Впервые мужчина изнасиловал девочку около года назад zakarpatpost.net

В Запорожье сотрудники Киберполиции задержали мужчину, который насиловал двухлетнюю летнего ребенка и снимал это на видео. Об этом сообщает департамент Киберполиции в четверг, 20 июня.

"Он был участником многих закрытых групп, где участники распространяли контент с исключительно детской порнографией. Работая независимым фотокорреспондентом, мужчина также подрабатывал на фотосъемках на детских праздниках и спортивных соревнованиях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые мужчина изнасиловал девочку около года назад, а когда она ничего не рассказала матери, то еще несколько раз совершил развратные действия.

Соответствующее видео он распространял в сети. Кроме того, у него был видеоархив с детской порнографией, который хранился на носителях и в облачном хранилище. Мужчина распространял его среди украинцев и иностранцев.

По данному факту начато уголовное производство по статье о сексуальном насилии (ст.153 УК Украины). Мужчине объявили о подозрении и взяли под стражу на 60 суток. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье фотограф насиловал двухлетнюю девочку

Ранее стало известно, что в Одессе 64-летний продавец в киоске изнасиловал 13-летнюю девочку, которая пришла за покупками.

А накануне сообщалось, что в Запорожской области мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь своей сожительницы. На момент преступления женщина находилась на лечении в больнице.

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