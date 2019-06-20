Выборы состоятся 21 июля - решение суда

На сайте Конституционного суда Украины появился полный текст решения по обращению депутатов о неконституционности роспуска Рады. Роспуск признан легитимным.

Конституционный суд Украины в четверг, 20 июня, признал соответствующим Конституции Указ Президента О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Об этом сообщается на сайте КСУ.

"Этим решением Конституционный Суд Украины признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) Указ Президента Украины О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при принятии решения КСУ принял во внимание изменения, которые Рада предыдущего созыва внесла в Конституцию, в частности дополнив ее положением о коалиции и наделив Президента правом досрочно прекращать полномочия Верховной Рады.

Вместе с тем, отмечают в КСУ, Верховная Рада Украины нынешнего созыва не возобновила в Регламенте парламента правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций, с которым связывается начало срока формирования новой коалиции и право Президента досрочно прекратить полномочия Рады.

"В результате возник конституционный конфликт между Президентом Украины и Верховной Радой Украины относительно оснований досрочного прекращения полномочий, который не имеет правового решения, так как Основной Закон Украины не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, а Регламент Верховной Рады Украины, вопреки требованиям статьи 83 Конституции Украины, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций депутатских фракций в Верховной Раде Украины", - отмечают в КСУ.

В связи с этим КСУ констатировал, что решение конституционного конфликта путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного Суда Украины.

Таким образом, выборы состоятся 21 июля, согласно указу президента.

Как известно, Верховная Рада была распущена новоизбранным президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации. Официальной причиной роспуска парламента называлось отсутствие коалиции. Однако судя по подсчетам спикера парламента Парубия, на момент выхода Народного фронта, в коалиции оставалось 227 нардепов.

После роспуска ВРУ, группа депутатов подала в Верховный суд иск с требованием признать незаконными действия президента, но там отказались рассматривать заявление.

24 мая депутаты обжаловали решение Верховного суда в Конституционном суде.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet