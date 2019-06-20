В момент смерти Тымчука с ним была не жена, а помощница

У помощницы с депутатом Тымчуком были тесные отношения, поэтому СМИ называли ее женой.

Тымчук в момент смерти не был с женой УНИАН

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Сожительницей погибшего депутата Дмитрия Тымчука оказалась его помощница Алена Коваль. Именно она является единственным свидетелем этого загадочного убийства. Об это пишет Страна.

В журнале учета правонарушений райотдела Днепровского района столицы отмечалось, что в 12:15 среды, 19 июня, на линию “102“ поступило сообщение от помощника Тымчука - Алексея Копытько. Он сообщил полиции, что только что с ним связалась еще одна помощница нардепа - Алена Коваль, которая рассказала, что за час до этого Тымчук выстрелил себе в голову из наградного боевого пистолета марки “Форт“.

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Женщина поддерживала с Тымчуком тесные взаимоотношения и была его сожительницей. Поэтому ряд СМИ называют Алену Коваль гражданской женой Тымчука.

Однако официально погибший нардеп состоял в браке с Анной Тымчук. Именно ее он указывал в декларации доходов. На нее записана квартира в Киеве. Но убийство произошло в другой квартире, которая записана на Татьяну Тымчук. Вероятно, это мать погибшего. Нардеп поселился здесь около года назад с Аленой Коваль. Именно ее консьерж назвала женой Тымчука.

Пока нет оснований считать, что ее можно перевести из свидетелей в статус подозреваемых. Но следствие продолжает изучать все детали инцидента, - сообщил зампрокурора Киева Павел Кононенко.

Напомним, в момент смерти Тымчук официально “присутствовал“ в Раде. Журналисты нескольких изданий заметили казусный момент.