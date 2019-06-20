Убийство убийство 11-летней Даши: Мать подозреваемого отказалась от сына
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Жуткое преступление под Одесской набирает обороты. Мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова прокомментировала жестокое преступление сына. Об этом сообщает ТСН.
Женщина созналась, что она даже не догадывалась, что ее младший сын мог убить 11-летнюю Дашу. Более того, она участвовала в поисках девочки.
Я пойду на полиграф, я отвечу на все вопросы. Он видел, что я при 190 на 115 давления пурпурно-красная бегаю, ищу ребенка и он бегает рядом у меня и ни слова мне не сказал. А как людям сейчас объяснить, что я на самом деле об этом не знала? - сказала мать Тарасова.
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Женщина также сообщила, что Николай Тарасов сознался в жестоком убийстве 11-летней Даши. Однако мать не собирается защищать своего сына. Женщина публично отказалась от своего сына.
Это он сделал! Я отказалась от него, у меня нет сына, я не хочу знать такого сына, - отметила мать подозреваемого
Напомним, в родном городе Даши Лукьяненко объявили траур. Горсовет решил объявить день траура.
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