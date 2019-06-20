Порошенко отомстил Портнову ответным заявлением, - СМИ

Журналисты узнали, что Порошенко подал заявление против Портнова.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко, против которого ГБР открыло 5 уголовных производств по заявлению юриста Портнова, подал встречное заявление против последнего. Об этом проинформированный источник сообщил Українським новинам.

Бывший президент написал в ГБР заявление с просьбой начать расследование. Якобы, Портнов в своих заявлениях выдвинул против него заведомо ложные обвинения. Детективы ГБР 5 дней рассматривали изложенные Порошенко аргументы, после чего производство было закрыто, - рассказал собеседник издания.

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По словам инсайдера, сам Петр Порошенко уже уведомлен о том, что Государственное бюро расследований решило не открывать уголовное производство.

Напомним, против Порошенко открыли пятое уголовное дело. Речь идет о незаконном назначении экс-президентом Петром Порошенко Кабинета министров в 2016 году.