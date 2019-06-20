Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко отомстил Портнову ответным заявлением, - СМИ

Комментариев: 3
Журналисты узнали, что Порошенко подал заявление против Портнова.
Порошенко ответил заявлением Портнову
Порошенко ответил заявлением Портнову
facebook.com/petroporoshenko/

Читай также: Суд снял арест с денег на банковском счету экс-замглавы АП Портнова

Пятый президент Украины Петр Порошенко, против которого ГБР открыло 5 уголовных производств по заявлению юриста Портнова, подал встречное заявление против последнего. Об этом проинформированный источник сообщил Українським новинам.

Бывший президент написал в ГБР заявление с просьбой начать расследование. Якобы, Портнов в своих заявлениях выдвинул против него заведомо ложные обвинения. Детективы ГБР 5 дней рассматривали изложенные Порошенко аргументы, после чего производство было закрыто, - рассказал собеседник издания.

Читай также: Студенты КНУ протестуют против трудоустройства Портнова

По словам инсайдера, сам Петр Порошенко уже уведомлен о том, что Государственное бюро расследований решило не открывать уголовное производство.

Напомним, против Порошенко открыли пятое уголовное дело. Речь идет о незаконном назначении экс-президентом Петром Порошенко Кабинета министров в 2016 году.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Портнов, Порошенко, ГБР, уголовное дело
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 21:23
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Когда По(р)тнов свои каляки сочинял - это было не "якобы"?
ЗаУкраину    20.06.2019, 21:09
Оценка:  -2
ЗаУкраину
и мстя его была страшной, он обдристал весь пол в офисе рошен...
colavova    20.06.2019, 21:53
Оценка:  0
colavova
а цап и туда влез?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь