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Следствие назвало главную версию смерти Тымчука

Комментариев: 0
Прокуратура рассматривает самоубийство нардепа Дмитрия Тымчука как основную версию его гибели.
Погибший нардеп Дмитрий Тымчук
Погибший нардеп Дмитрий Тымчук
УНИАН
 
Главной версией смерти народного депутата Дмитрия Тымчука, тело которого нашли в его доме 19 июня, следствие называет самоубийство. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Громадське.
 
Однако, по ее словам, официальная версия будет объявлена после завершения всех следственных действий, в частности – после судебных экспертиз и допросов людей, которые владеют информацией о причине смерти Тымчука.
 
"Исходя из показаний близких лиц, следствие владеет информацией о том, что в последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю не выходил из дома вообще, как и в день смерти", – рассказала Максимец.
 
Прокуратурой также будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности судебно-медицинская, баллистическая и другие. Также следствие ожидает письменное заключение экспертов, которые провели комплексное исследование тела погибшего.
 

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Теги: смерть, самоубийство, депутат, народный фронт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    21.06.2019, 01:19
Оценка:  0
Boxerogos
На самом деле это было типичное для всех псевдопатриотов,самоубийство в извращённой форме.Скажу коротко:"Земля тебе пуком,"говорящая каска""!
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