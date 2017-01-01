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На Донбассе без воды четыре населенных пункта

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Спасатели доставили жителям городов и поселков 20,4 тонн технической воды и 11,7 тонн питьевой воды.
На Донбассе сложная ситуация с водоснабжением
На Донбассе сложная ситуация с водоснабжением
ГСЧС

В Донецкой области в результате остановки подачи воды по водопроводу, без централизованного водоснабжения остается населения города Торецк и Зализное, а также поселки Северное и Южное. Об этом накануне сообщило региональное управление ГСЧС.

Так, в 11:00 четверга в Главное управление поступила информация от КП Вода Донбасса о том, что прекращена подача воды по водопроводу Горловка-Торецк диаметром 900 мм для проведения ремонтных работ на водопроводе.

По состоянию на 15:00 спасатели доставили жителям населенных пунктов, которые остались без водоснабжения 20,4 тонн технической воды и 11,7 тонн питьевой воды.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе без воды четыре населенных пункта

Ранее на этой неделе стало известно, что в Торецке выдают по 40 литров воды. Тогда сообщалось, что в город ежедневно поступает более 17 тысяч кубических метров воды, чего недостаточно в жаркий период. Также организован подвоз технической воды.

А накануне в Минэнергоугля заявили, что на Донбассе сложилась недопустимая обстановка с водоснабжением.

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Теги: вода, Донецкая область, донбасс, питьевая вода, водопровод, водоснабжение, авария водопровода, водоснабжение в Донецкой области, новости Донбасса, Торецк
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Источник: korrespondent.net

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