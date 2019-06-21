Киевляне устроили массовую драку на концерте

Полиция выясняет детали инцидента.

Всего на стадионе было около 20 тысяч человек

В Киеве в четверг, 20 июня, на стадионе “Динамо“ имени Валерия Лобановского случилась массовая драка. Столкновения произошли во время концерта Макса Коржа, на который пришли около двадцати тысяч человек.

Об этом сообщает Информатор.

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По предварительным данным, потасовка началась с того, что один из зрителей сорвал с другого цепочку. Постепенно к потасовке подключились другие зрители.

О числе пострадавших пока неизвестно. Сейчас выясняются другие детали инцидента.

Как сообщалось 20 июня, массовая драка родителей произошла на школьных соревнованиях в США.