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Киевляне устроили массовую драку на концерте

Комментариев: 2
Полиция выясняет детали инцидента.
Всего на стадионе было около 20 тысяч человек
Всего на стадионе было около 20 тысяч человек

В Киеве в четверг, 20 июня, на стадионе “Динамо“ имени Валерия Лобановского случилась массовая драка. Столкновения произошли во время концерта Макса Коржа, на который пришли около двадцати тысяч человек.

Об этом сообщает Информатор.

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По предварительным данным, потасовка началась с того, что один из зрителей сорвал с другого цепочку. Постепенно к потасовке подключились другие зрители.

О числе пострадавших пока неизвестно. Сейчас выясняются другие детали инцидента.

Как сообщалось 20 июня, массовая драка родителей произошла на школьных соревнованиях в США.

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Теги: Киев, стадион, драка
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    21.06.2019, 08:46
Оценка:  0
zadneprohodchik
Быдло оно и в африке.быдло
Woodbrother    21.06.2019, 08:43
Оценка:  0
Woodbrother
А это точно был концерт ?
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