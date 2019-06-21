Сутки в ООС: 18 обстрелов, четверо раненых

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, два сепаратиста были убиты, еще трое получили ранения.

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Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 20 июня, 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Пять раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Трое украинских военных были ранены, у еще одного боевая травма.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 21 июня.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Обстрелы сепаратистов фиксировались возле населенных пунктов Павлополь, Марьинка, Водяное, Новоселовка Вторая, Березовое, Чермалык, Пищевик, Гнутово, Крымское, Луганское, Травневе, Майорское, Новолуганское и Новозвановка.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, два сепаратиста были убиты, еще трое получили ранения.

С начала нынешних суток на Донбассе враг не открывал огонь.

Напомним, за сутки 19 июня на Донбассе произошло 24 обстрела со стороны сепаратистов. Тогда погиб один боец ВСУ, еще двое были ранены и у одного – боевая травма. По данным разведки, ответным огнем один сепаратист был убит и еще один получил ранение.

Как сообщалось 30 мая, депутаты поддержали закон о рекрутах и штаб-сержантах.