Дожди и солнце: синоптики обнародовали свежий прогноз

21 июня погода в Украине будет достаточно разной.

Сегодня в Украине будет и солнце, и дожди, и жара. Детальнее расскажут синоптики Укргидрометцентра.

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На западе Украины синоптики прогнозируют сегодня дожди и грозы. При этом акцентируется, что осадки будут наблюдаться на протяжении всего дня. Воздух прогреется от +29 до +33 градуса по Цельсию.

На востоке страны солнечно и жарко. Осадков на протяжении дня не прогнозируют. На термометре +30…+35 градусов по Цельсию.

Южным регионам 21 июня обещают жаркий солнечный день. Грозы и дожди вероятны только в Одессе и области. На улице +32…+35 градусов.

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На севере Украины сегодня тоже обещают довольно теплый день. Температура воздуха колеблется от +30 до +33 градусов.

В Центральной Украине ситуация разная. По левый берег Днепра - дожди, по правый - солнце. Воздух прогреется от +30 до +35 градусов по Цельсию.

В столице сегодня жаркий летний день без осадков. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +33 градуса.

Напомним, в Украине прогнозируют до +36. Жара в Украине станет допекать еще сильнее. Киев может повторить температурный рекорд 1891 года.