Крыму расклеили листовки с надписью "Крым - это Украина"

В оккупированном Крыму действуют активисты движения #LiberateCrimea.

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В оккупированном Россией Крыму в некоторых городах полуострова активисты движения #LiberateCrimea расклеили листовки с надписью "Крым - это Украина".

В листовке также говорится, что "только деоккупация прекратит репрессии в отношении крымских татар", сообщает "Крым. Реалии".

Акцию решили провести после очередных обысков и арестов крымских татар в оккупированном Крыму.

"Крымские татары, не поддержав псевдореферендум "о возвращении в родную гавань" полуострова в 2014 году, стали мишенью для репрессивной российской системы. С каждым годом репрессии усиливаются, но мы знаем, что свет в конце этого темного туннеля есть – это деоккупация Крыма. Только это прекратит репрессии в отношении крымских татар и людей других национальностей в Крыму", – прокомментировал ситуацию крымский активист.

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Он подчеркнул, что среди населения Крыма продолжают расти проукраинские настроения, так как население разочаровано в российских реалиях.

С каждым годом российские репрессии в отношении крымчан усиливаются krymr.com

Как сообщалось, в марте в аннексированном Крыму также появились проукраинские листовки.