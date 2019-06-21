Шуфрич заявил о личной ненависти к Порошенко

По словам Шуфрича, это ненависть касается войны на Донбассе.

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Народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что у него есть личная ненависть к пятому президенту Украины Петру Порошенко. По его словам, от решения последнего зависело развитие конфликта на Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

Шуфрич заявил, что его отношение к Порошенко не меняется и длительное время остается негативным. Между тем, Зеленского он характеризует позитивно, но уже видит некоторые недостатки.

К Порошенко у меня была личная ненависть - считаю его врагом Украины. О Зеленском пока так не говорю. Мы найдем пути корректного давления на Зеленского. Просто я вижу, что он немного расклеился, может еще не сориентировался, не научился. Но меня беспокоит, что 22 второй день, как наши ребята могли бы быть дома, - отметил Шуфрич.

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Шуфрич также вспомнил, что некоторое время с Медведчуком помогал Порошенко решить конфликт на Донбассе. Между тем, нардеп уверен, что развитие событий зависело от решений самого Порошенко.

Люди удивлялись, почему я это делаю, говорили, что это враг Украины, а я с Виктором (Медведчуком, - ред.) ему мир привожу. Я это делал для Украины, а не для Порошенко. Было организовано три встречи: первая - 23 июня, вторая - 27 июня, а трения должна была состояться 1 июля. И как раз перед тем, ночью, Порошенко по телевидению заявил, что Украина в одностороннем порядке выходит из режима прекращения огня. К тому времени “ДНР”, “ЛНР” уже согласились на режим прекращения огня. После этого был Иловайск и Донецкий аэропорт, - отметил нардеп.

Шуфрич выразил надежду, что Зеленский и Вакарчук станут фатальными политиками для Порошенко.

Владимир Зеленский был приговором для Порошенко, а Вакарчук, я очень надеюсь, будет его могильщиком. Он уже забивает гвоздь в политический гроб Порошенко, и это будет справедливо. А потом мы с ними как-то договоримся, как вытаскивать нашу страну и делать украинцев счастливее, - заявил нардеп.

Напомним, Шуфрич пожаловался на Порошенко в Генпрокуратуру и СБУ. Нардеп просит дать правовую оценку действиям Порошенко в конце 2014 года.