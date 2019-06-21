Нет полномочий: Зеленский отреагировал на петицию об отставке Авакова

У Зеленского сообщили, что кадровым вопросом Кабмина должна заниматься Верховная Рада.

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После трагической гибели 5-летнего Кирилла Тлявова на сайте АП появилась петиция об отставке главы МВД Арсена Авакова. Документ поддержали около 28 тысяч человек из 25 тысяч обязательных, поэтому Зеленский отреагировал на требование общественности.

Зеленский напомнил, что отстранение или увольнение конкретного должностного лица от должности применяется на условиях и в порядке, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Увольнение Министра внутренних дел Украины согласно Конституции Украины осуществляется по представлению Премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной Рады Украины. В соответствии с требованиями Закона Украины “О Кабинете Министров Украины” член Кабинета Министров Украины может быть уволен с должности Верховной Радой Украины путем принятия отставки члена Кабинета Министров Украины по поданному им заявлению об отставке, по представлению Премьер-министра Украины и по собственной инициативе, - сообщается в ответе на петицию.

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У Зеленского также напомнили, что президент имеет полномочия увольнять только тех лиц, которых он назначал на должности. Аваков к этой категории лиц не относится. Соответственно, требования петиции Зеленский выполнить не может. Аваков остается во главе МВД.

Напомним, Аваков решил не баллотироваться в парламент. Министр МВД озвучил свою позицию касательно предстоящих выборов.