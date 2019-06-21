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Нет полномочий: Зеленский отреагировал на петицию об отставке Авакова

Комментариев: 5
У Зеленского сообщили, что кадровым вопросом Кабмина должна заниматься Верховная Рада.
Авакова не уволили
Авакова не уволили
EPA/UPG

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После трагической гибели 5-летнего Кирилла Тлявова на сайте АП появилась петиция об отставке главы МВД Арсена Авакова. Документ поддержали около 28 тысяч человек из 25 тысяч обязательных, поэтому Зеленский отреагировал на требование общественности.

Зеленский напомнил, что отстранение или увольнение конкретного должностного лица от должности применяется на условиях и в порядке, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Увольнение Министра внутренних дел Украины согласно Конституции Украины осуществляется по представлению Премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной Рады Украины.

В соответствии с требованиями Закона Украины “О Кабинете Министров Украины” член Кабинета Министров Украины может быть уволен с должности Верховной Радой Украины путем принятия отставки члена Кабинета Министров Украины по поданному им заявлению об отставке, по представлению Премьер-министра Украины и по собственной инициативе, - сообщается в ответе на петицию.

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У Зеленского также напомнили, что президент имеет полномочия увольнять только тех лиц, которых он назначал на должности. Аваков к этой категории лиц не относится. Соответственно, требования петиции Зеленский выполнить не может. Аваков остается во главе МВД.

Напомним, Аваков решил не баллотироваться в парламент. Министр МВД озвучил свою позицию касательно предстоящих выборов.

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Теги: Аваков, отставка, Зеленский, петиция
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Комментариев (5)
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COZEL    21.06.2019, 11:49
Оценка:  -1
COZEL
АВАКОВ ЛЕТАЛ В США ПЕРЕД ВЫБОРАМИ И ПОЛУЧИЛ ИНСТРУКЦИИ, ШОБ БЫЛ ПОРЯДОК И ОН ПРАКТИЧЕСКИ БЫЛ
COZEL    21.06.2019, 11:50
Оценка:  -1
COZEL
ЭТО ПНДОСОВСКИЙ СТАВЛЕННИК И ПОКА ПИНДОСЫ НЕ СКАЖУТ ФАС, ОН БУДЕТ НА МЕСТЕ
ВосставшийИзБана    21.06.2019, 11:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
И под кроватью у тебя маленький пиндосик сидит.
ВосставшийИзБана    21.06.2019, 11:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Аваков - как пробный камень. Аваков - ставленник московской мафии. Если артикль его не уберет - значит он работает на Москву. Пока что артикль ищет отмазки. Он даже не пытается внести в ВР предложение об отставке Авакова. А как было бы удобно - артикль внес предложение, а ВР отказал. ВР - плохая.
zadneprohodchik    21.06.2019, 11:08
Оценка:  0
zadneprohodchik
Рюкзаки еще остались походу, сабакав понятно что сам никуда не уйдет, не все еще наиздил только с казино и проституток там немеряно потоки, а мусоров фактически нет , только крышевание и все.
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