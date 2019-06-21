Монокоалиция: "Слуга народа" хочет объединяться в ВР только ситуативно

Команда Владимира Зеленского надеется создать монокоалицию и только ради голосования конституционным большинством искать союзников.

У Зеленского передумали объединяться с кем-то в коалицию УНИАН

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“Слуга народа“ рассчитывает собрать в парламенте монокоалицию без объединения с другими фракциями. Об этом представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил в интервью “Фокусу“.

Отвечая на вопрос, на какое количество мандатов партия рассчитывает в Раде, он заявил: Не меньше 226 с учетом мажоритариев“. “Мы над этим работаем, мы понимаем, что успех будет зависеть в том числе от качеств наших кандидатов на мажоритарных округах“, - прокомментировал Стефанчук возможность монокоалиции.

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“Они тоже будут проходить пост-праймериз, и, возможно, с кого-то придется снять наш флаг“, - добавил в то же время он.

“Наша цель – монокоалиция. Это возможность взять на себя полную ответственность и не прятаться за партнерами“, - подчеркнул еще раз представитель президента. Любая коалиция – это кулуарные договоренности, распределение должностей по квотному принципу, а не профессиональному, пояснил он.

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“Я вообще мечтаю о том, чтобы в Украине произошла партийная структуризация, и чтобы вместо трех сотен (партий) появилось несколько партий, которые бы конкурировали идеологически“, добавил Стефанчук.

Говоря о возможности кооперироваться с другими фракциями для получения конституционного большинства, он отметил: “Напомню вам, что коалиция имеет две функции: формирование правительства и контроль его деятельности. Все остальное мы можем решать ситуативным большинством“.

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Напомним, ранее сообщалось, что Банковая требует уволить Юрия Луценко и обвиняет Раду в узурпации власти.