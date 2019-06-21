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Монокоалиция: "Слуга народа" хочет объединяться в ВР только ситуативно

Комментариев: 4
Команда Владимира Зеленского надеется создать монокоалицию и только ради голосования конституционным большинством искать союзников.
У Зеленского передумали объединяться с кем-то в коалицию
У Зеленского передумали объединяться с кем-то в коалицию
УНИАН

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“Слуга народа“ рассчитывает собрать в парламенте монокоалицию без объединения с другими фракциями. Об этом представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил в интервью “Фокусу“.

Отвечая на вопрос, на какое количество мандатов партия рассчитывает в Раде, он заявил: Не меньше 226 с учетом мажоритариев“. “Мы над этим работаем, мы понимаем, что успех будет зависеть в том числе от качеств наших кандидатов на мажоритарных округах“, - прокомментировал Стефанчук возможность монокоалиции. 

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“Они тоже будут проходить пост-праймериз, и, возможно, с кого-то придется снять наш флаг“, - добавил в то же время он.

“Наша цель – монокоалиция. Это возможность взять на себя полную ответственность и не прятаться за партнерами“, - подчеркнул еще раз представитель президента.  Любая коалиция – это кулуарные договоренности, распределение должностей по квотному принципу, а не профессиональному, пояснил он. 

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“Я вообще мечтаю о том, чтобы в Украине произошла партийная структуризация, и чтобы вместо трех сотен (партий) появилось несколько партий, которые бы конкурировали идеологически“, добавил Стефанчук.

Говоря о возможности кооперироваться с другими фракциями для получения конституционного большинства, он отметил: “Напомню вам, что коалиция имеет две функции: формирование правительства и контроль его деятельности. Все остальное мы можем решать ситуативным большинством“.

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Напомним, ранее сообщалось, что Банковая требует уволить Юрия Луценко и обвиняет Раду в узурпации власти.

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Теги: Зеленский, Слуга народа, коалиция, Рада, выборы, Стефанчук
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Комментариев (4)
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Spiarmint    21.06.2019, 11:27
Оценка:  +1
Spiarmint
Клоуны должны обьединятся только с клоунами.
Виталий__    21.06.2019, 11:15
Оценка:  -2
Виталий__
Свинарчук нашелся!!
Letohradek    21.06.2019, 10:52
Оценка:  -1
Letohradek
Союзники квартальным баранам - недобитки партии областей. Это уже очевидно! Портнов восстановлен в институте права, шуфричи с кернесами потирают руки, открыто заявляя о реванше ... Баранье, в составе 73% уже не вспоминает о высоких тарифах и попсадках воров, вроде ахметовых ...
PINKIPAU    21.06.2019, 10:39
Оценка:  -2
PINKIPAU
Хер вам с маком.
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