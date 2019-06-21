Британские военные съездили в ООС
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Делегация британских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС Великобритании генералом сэром Марком Карлтоном-Смитом посетила район проведения ООС. Об этом сообщает штаб ООС.
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Во время визита иностранцы встретились с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирский, а также ознакомились с текущей ситуацией в зоне проведения ООС.
С украинскими военными британцы обсудили эффективность курсовой подготовки украинских подразделений под руководством британских инструкторов операции ORBITAL.
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Также гости побывали на одном из военных полигонов, где в то время проводились занятия с личным составом по боевой подготовке и посетили позиции украинских войск в районе Авдеевки.
Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 18 июня в ООС произошли 18 обстрелов, четверо украинских военных были ранены.
Забываешь свои ники, говно антиукраинское?
Grehozzz, Groogik, Wepoox, Tratarog, Хайрабаза ... тебе какие из десятков твоих служебных напомнить, шавка?
BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков, CпасительМаккейн ...
Просто виртаульное говно путинское ...
ну че, рагули, повезло вам. теперь ниже -8С воевать нельзя будет, яйца в памперсах замораживаются))) теперь нормативы будете сдавать на одевание-снимание подгузников)))
Ты на наркоте, дебилоид?
Потери 3 на 129 у него ... просто конченый пиздaбол путинский