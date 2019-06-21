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Британские военные съездили в ООС

Комментариев: 17
Иностанцы ознакомились с ситуацией на передовой и обсудили вопросы подготовки украинских военных британскими инстукторами.
Британские военные пообщались с украинскими на Донбассе
Британские военные пообщались с украинскими на Донбассе
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Делегация британских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС Великобритании генералом сэром Марком Карлтоном-Смитом посетила район проведения ООС. Об этом сообщает штаб ООС.

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Во время визита иностранцы встретились с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирский, а также ознакомились с текущей ситуацией в зоне проведения ООС.

Британцам показали, что происходит у линии пересечения
Британцам показали, что происходит у линии пересечения
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С украинскими военными британцы обсудили эффективность курсовой подготовки украинских подразделений под руководством британских инструкторов операции ORBITAL.

Британцы побывали в зоне ООН
Британцы побывали в зоне ООН
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Также гости побывали на одном из военных полигонов, где в то время проводились занятия с личным составом по боевой подготовке и посетили позиции украинских войск в районе Авдеевки.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 18 июня в ООС произошли 18 обстрелов, четверо украинских военных были ранены.

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Теги: ООС, Донбасс, иностранцы, военные, Британия
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Комментариев (19)
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Boxerogos    21.06.2019, 13:27
Оценка:  -1
Boxerogos
Хуecoc с говном вместо мозга,тебе уже перестал мерещиться КудлатыйКыць?А МохнатыйБджол?А ВолохатыйПэс?А ШтынявыйСкунс?))))))))))))))))))) ))))
WTF2wtf    21.06.2019, 13:31
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ты чего истеришь, бот путинский?
Забываешь свои ники, говно антиукраинское?
Grehozzz, Groogik, Wepoox, Tratarog, Хайрабаза ... тебе какие из десятков твоих служебных напомнить, шавка?
WTF2wtf    21.06.2019, 13:31
Оценка:  0
WTF2wtf
ГунВсемогущий, НеистовыйГун, ФaйныйДрузяка, КудлатыйКыць, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць,
BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков, CпасительМаккейн ...
Boxerogos    21.06.2019, 12:56
Оценка:  -5
Boxerogos
Похоже привезли евромешки для трупов.А то сейчас жара ужасная и наши дохлые герои в обычных мешках слишком быстро попахивают Пэрэмогой.)))))))))))))))))
WTF2wtf    21.06.2019, 13:05
Оценка:  +4
WTF2wtf
Нацист путинский, нахyй пшло
WTF2wtf    21.06.2019, 13:08
Оценка:  +2
WTF2wtf
Упоротый наци-украинофобо, который писал, что ему разрешали присутствовать на расстрелах в оккупированном Донецке ...
Boxerogos    21.06.2019, 13:13
Оценка:  -3
Boxerogos
Упорош с говном вместо мозга,я присутствовал на расстреле уже распятых младенцев,который прошёл в прошлом месяце в Донецке.Потом всех сожгли.Делай как Тымчук!Проветри говно в черепе!)))))))))))))))))
WTF2wtf    21.06.2019, 13:20
Оценка:  0
WTF2wtf
Наци путиснкое, тебя на зоне опустили или ты реально клиент дурки?
Nikolas_Adver    21.06.2019, 13:23
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
WTF2wtf хyй тебе в рот от твоего дружбана светлосинего, рагуль тупой))) где надо, там и воюю. могу к тебе зайти, адресок кинь)))
WTF2wtf    21.06.2019, 13:27
Оценка:  -2
WTF2wtf
Нацик, ну ты явно на дурке воююешь со соими потериями 3 к 129 ... и даже не в Макеевке, конченое опущенко.
Просто виртаульное говно путинское ...
BROKER666    21.06.2019, 13:20
Оценка:  +2
BROKER666
ваши дохлые герои на растовских кладбищах валяются
Nikolas_Adver    21.06.2019, 12:35
Оценка:  -7
Nikolas_Adver
обсудили вопросы подготовки украинских военных британскими инстукторами

ну че, рагули, повезло вам. теперь ниже -8С воевать нельзя будет, яйца в памперсах замораживаются))) теперь нормативы будете сдавать на одевание-снимание подгузников)))
PINKIPAU    21.06.2019, 12:47
Оценка:  +2
PINKIPAU
Ты там у себя спроси в/на России, сколько русских примеряли деревянный макинтош...20000-100000 ? Путину ведь на людей посрать.
Nikolas_Adver    21.06.2019, 12:51
Оценка:  -6
Nikolas_Adver
зачем мне спрашивать, пeдрило? я итак свой счет веду. у меня 3 чел потерь на ваших 129. пока счет в нашу пользу. а ты себе памперс с самотыком бери))))
WTF2wtf    21.06.2019, 12:54
Оценка:  +4
WTF2wtf
Конченый нацик путинский решил Басурина по тупому бреду переплюнуть?
Ты на наркоте, дебилоид?
WTF2wtf    21.06.2019, 13:10
Оценка:  +1
WTF2wtf
На диване в Ростове воюешь, шавка упоротая?
Потери 3 на 129 у него ... просто конченый пиздaбол путинский
WTF2wtf    21.06.2019, 12:53
Оценка:  +4
WTF2wtf
Наци путиснкое, просто нах-уй пшел
Nikolas_Adver    21.06.2019, 12:58
Оценка:  -5
Nikolas_Adver
нахyй так пишется, тупое животное, учись))) иди помой свою грязную жoпу, щенок, возьми в рот писю своего дружбана PINKIPAU и завали eбало хоть на пару часов, тебя тут дахyя расплодилось, чмо обрыганное
WTF2wtf    21.06.2019, 13:06
Оценка:  +2
WTF2wtf
Шавка оккупантов дешевая, просто нахyй.
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