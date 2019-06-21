Британские военные съездили в ООС

Иностанцы ознакомились с ситуацией на передовой и обсудили вопросы подготовки украинских военных британскими инстукторами.

Британские военные пообщались с украинскими на Донбассе facebook.com/pressjfo.news

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Делегация британских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС Великобритании генералом сэром Марком Карлтоном-Смитом посетила район проведения ООС. Об этом сообщает штаб ООС.

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Во время визита иностранцы встретились с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирский, а также ознакомились с текущей ситуацией в зоне проведения ООС.

Британцам показали, что происходит у линии пересечения facebook.com/pressjfo.news

С украинскими военными британцы обсудили эффективность курсовой подготовки украинских подразделений под руководством британских инструкторов операции ORBITAL.

Британцы побывали в зоне ООН facebook.com/pressjfo.news

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Также гости побывали на одном из военных полигонов, где в то время проводились занятия с личным составом по боевой подготовке и посетили позиции украинских войск в районе Авдеевки.