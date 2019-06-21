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11-летнюю Дашу убили двумя ударами ножом в шею

Комментариев: 3
Готовы заключения судебно-медицинской экспертизы.
Девочку убили двумя ударами ножом в шею
Девочку убили двумя ударами ножом в шею
коллаж фото

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Основной причиной смерти 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки стали две колото-режущие раны в шею. Убийца повредил сонную артерию, что посодействовало быстрой смерти девочки. Об этом пишет Страна, ссылаясь на собственные источники.

Заключение экспертов подтверждает версию следствия, согласно которой подозреваемый задушил девочку руками, пытался изнасиловать и нанес ей ранения острым предметом.

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После зверских пыток над девочкой подозреваемый связал ноги Даши скотчем, надел на голову пакет, привязал к ногам громадные камни и сбросил в выгребную яму уличного туалета. Выгребная яма находилась через дорогу и была около 3 метра глубиной.

Напомним, мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши отказалась от сына. Мать парня, который сознался в убийстве девочки, прокомментировала ситуацию. Женщина рассказала, что они вместе с сыном принимали участие в поисках Даши. Она даже не догадывалась, что ее сын, Николай Тарасов, и является убийцей.

 

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Теги: Даша Лукьяненко, Николай Тарасов, убийство, девочка, Ивановка
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Комментариев (3)
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SEMPENTY    21.06.2019, 11:14
Оценка:  -4
SEMPENTY
И вот что? надо было столько времени что бы это выяснить? кретины, дебилы.
ВосставшийИзБана    21.06.2019, 11:22
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Судя по возрасту он не так давно окончил школу. В школе есть психолог. Что же психолог прое.... такой случай? Зачем тогда вообще в школе психологи? Пользы от них никакой. Только мешают и создают видимость. Если бы его вовремя выявили и работали с ним - избежали бы трагедии.
COZEL    21.06.2019, 11:53
Оценка:  0
COZEL
ОН БЫЛ ТИХИЙ МАЛЬЧИК И ПОЭТОМУ НИКОМУ БЫЛ НЕ ИНТЕРЕСЕН, А В ТИХОМ ОМУТЕ ЧЕРТИ ВОДЯТСЯ((((
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