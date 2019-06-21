11-летнюю Дашу убили двумя ударами ножом в шею

Готовы заключения судебно-медицинской экспертизы.

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Основной причиной смерти 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки стали две колото-режущие раны в шею. Убийца повредил сонную артерию, что посодействовало быстрой смерти девочки. Об этом пишет Страна, ссылаясь на собственные источники.

Заключение экспертов подтверждает версию следствия, согласно которой подозреваемый задушил девочку руками, пытался изнасиловать и нанес ей ранения острым предметом.

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После зверских пыток над девочкой подозреваемый связал ноги Даши скотчем, надел на голову пакет, привязал к ногам громадные камни и сбросил в выгребную яму уличного туалета. Выгребная яма находилась через дорогу и была около 3 метра глубиной.

Напомним, мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши отказалась от сына. Мать парня, который сознался в убийстве девочки, прокомментировала ситуацию. Женщина рассказала, что они вместе с сыном принимали участие в поисках Даши. Она даже не догадывалась, что ее сын, Николай Тарасов, и является убийцей.