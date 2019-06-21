Суд разрешил Саакашвили идти в депутаты

Так как указ о лишении политика гражданства признали незаконным, его отсутствие в Украине не приняли во внимание.

Саакашвили пустили на выборы в Раду EPA/UPG

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Печерский райсуд Киева разрешил лидеру партии “Рух нових сил“ Михаилу Саакашвили баллотироваться в нардепы на досрочных выборах 21 июля. Об этом сообщает “24 канал“.

Суд признал факт проживания Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет, что необходимо для регистрации его кандидатом в народные депутаты.

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“Я счастлив. Сразу чувствуется новая атмосфера в Украине. Я помню совсем другие суды, другой темп рассмотрения судебных исков“, - заявил политик.

“Сегодня вы видели, как выглядит суд, на который нет официального давления. Для меня это важный день восстановления справедливости“, - сказал Саакашвили.

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На заседании экс-президент Грузии присутствовал вместе с двумя адвокатами. Они отмечали, что политик был изгнан незаконно, поэтому и не находился на территории страны последние 5 лет.

Также защитники добавили, что политик проживал в Украине с февраля 2014 года, хотя гражданство получил лишь в 2015.

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Ранее Саакашвили говорил, что “существуют прецеденты украинского законодательства“, которые должны позволить ему участвовать в досрочных выборах Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что протесты в Тбилиси разгораются с новой силой - протестующие взяли парламент.