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Суд разрешил Саакашвили идти в депутаты

Комментариев: 4
Так как указ о лишении политика гражданства признали незаконным, его отсутствие в Украине не приняли во внимание.
Саакашвили пустили на выборы в Раду
Саакашвили пустили на выборы в Раду
EPA/UPG

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Печерский райсуд Киева разрешил лидеру партии “Рух нових сил“ Михаилу Саакашвили баллотироваться в нардепы на досрочных выборах 21 июля. Об этом сообщает “24 канал“.

Суд признал факт проживания Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет, что необходимо для регистрации его кандидатом в народные депутаты.

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“Я счастлив. Сразу чувствуется новая атмосфера в Украине. Я помню совсем другие суды, другой темп рассмотрения судебных исков“, - заявил политик. 

“Сегодня вы видели, как выглядит суд, на который нет официального давления. Для меня это важный день восстановления справедливости“, - сказал Саакашвили.

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На заседании экс-президент Грузии присутствовал вместе с двумя адвокатами. Они отмечали, что политик был изгнан незаконно, поэтому и не находился на территории страны последние 5 лет.

Также защитники добавили, что политик проживал в Украине с февраля 2014 года, хотя гражданство получил лишь в 2015.

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Ранее Саакашвили говорил, что “существуют прецеденты украинского законодательства“, которые должны позволить ему участвовать в досрочных выборах Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что протесты в Тбилиси разгораются с новой силой - протестующие взяли парламент.

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Теги: Саакашвили, выборы, Рада, парламент, Рух нових сил
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Комментариев (5)
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Woodbrother    21.06.2019, 11:53
Оценка:  0
Woodbrother
Как это не законно лишили гражданства ? Неужели в Грузии с него сняли судимости ? Нет, судимости с него не сняты. В наш парламент он не имеет права баллотироваться.
Carelessangel    21.06.2019, 11:43
Оценка:  -2
Carelessangel
УРА!
Fon_Pascha    21.06.2019, 11:26
Оценка:  0
Fon_Pascha
краинаУ! пускай в Грузии порядок наводит, нам он нах не нужен
Виталий__    21.06.2019, 11:25
Оценка:  +2
Виталий__
Пи**дуй в Грузию революционер херов.
PINKIPAU    21.06.2019, 11:15
Оценка:  +1
PINKIPAU
Че Гевара, вперед в Грузию, освобождать от про российского нашествия.
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