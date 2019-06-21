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Скандал в Днепре: учениц исключили из гимназии из-за неуплаты “добровольных” взносов

Комментариев: 2
Трех учениц отказались переводить в 10 класс.
Школу ждет проверка
Школу ждет проверка
Скриншот видео

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В городской гимназии №3 города Днепр случился резонансный скандал. Трех учениц девятого класса отказались переводить в десятый из-за неуплаты “добровольных” взносов. Об это сообщает 5 канал.

Свой разговор с директором гимназии родители трех учениц записали на телефон. Затем увлекательное видео, где директор напрямую говорит, что материальное обеспечение гимназии - это обязанность родителей, показали журналистам и чиновникам.

У нас это - обязанность. Потому мы вам и предлагаем, - говорит директор гимназии.

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Чиновники из городского управления образования пообещали разобраться с этой проблемой на протяжении десяти дней.

После огласки дирекция гимназии нашла места в десятом классе для трех учениц, но на то время девочки уже поступили в другие школы и от “щедрого” предложения отказались.

К слову, в соцсетях родители учеников подтвердили, что это далеко не первый случай того, что в этой гимназии учеников “принуждают к благотворительности”.

Напомним, в Желтых Водах две школьницы упали с девятого этажа недостроя. Одна девочка погибла, вторую спасают медики.

 

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Теги: школа, гимназия, скандал, взносы
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Комментариев (2)
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Woodbrother    21.06.2019, 11:56
Оценка:  0
Woodbrother
Документов на собранные деньги у директора гавназии конечно нет. Садить за коррупцию всю администрацию школы и сильно предприимчивых учителей. Жаль , при ЗЕ этого не будет.
dimasvetik    21.06.2019, 11:34
Оценка:  +2
dimasvetik
наказать директора и всех кто вымогал деньги!!!
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