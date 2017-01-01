Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ перекрыла канал нелегальной миграции на Закарпатье

Комментариев: 0
Двое жителей Тернополя пытались незаконно переправить в Европу шестерых граждан Южной Азии.
СБУ перекрыла канал нелегальной миграции на Закарпатье
© facebook.com/SecurSerUkraine
Фото 1/3
  • Злоумышленники планировали пересечь границу на окраинах Ужгорода
  • Злоумышленники планировали пересечь границу на окраинах Ужгорода
  • Злоумышленники планировали пересечь границу на окраинах Ужгорода
СБУ перекрыла канал нелегальной миграции на Закарпатье
Злоумышленники планировали пересечь границу на окраинах Ужгорода
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконный канал миграции иностранцев через украинскую границу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читай также: Нелегалы перепутали белорусский и французский Брест

Оперативники установили, что двое жителей Тернополя пытались незаконно переправить в Европу шестерых граждан Южной Азии. Злоумышленники планировали пересечь границу вне установленных пунктов пропуска на окраинах Ужгорода.

Силовики задержали обоих фигурантов уголовного производства и нелегалов во время попытки незаконного пересечения границы. Сейчас решается вопрос объявления организаторам о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры.

Как сообщалось в октябре 2018, на Закарпатье таксист перевозил нелегалов через границу.

Поделись:
Теги: Закарпатье, нелегалы, СБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь