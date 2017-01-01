СБУ перекрыла канал нелегальной миграции на Закарпатье
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконный канал миграции иностранцев через украинскую границу.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
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Оперативники установили, что двое жителей Тернополя пытались незаконно переправить в Европу шестерых граждан Южной Азии. Злоумышленники планировали пересечь границу вне установленных пунктов пропуска на окраинах Ужгорода.
Силовики задержали обоих фигурантов уголовного производства и нелегалов во время попытки незаконного пересечения границы. Сейчас решается вопрос объявления организаторам о подозрении.
Продолжаются неотложные следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры.
Как сообщалось в октябре 2018, на Закарпатье таксист перевозил нелегалов через границу.