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Найем решил не идти на выборы: "Мандат любой ценой не интересен"

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Политик и журналист поищет себя в правоохранительной сфере и надеется восстанавливать деоккупированные территории.
Найем больше не хочет быть депутатом
Найем больше не хочет быть депутатом
УНИАН

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Нардеп Мустафа Найем не будет баллотироваться в депутаты на ближайших выборах в Раду. Об этом он написал в своем Телегам-канале.

“Я принял решение не баллотироваться в следующий созыв Верховной Рады. Объединения тех, с кем хотелось бы работать, не случилось - многие единомышленники идут по разным спискам“, - отметил он. 

“А баллотироваться по мажоритарному округу и в очередной раз оказаться в парламенте без команды - считаю неправильным. Мандат любой ценой мне не интересен“, - заверил он.

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Он признал, что за время работы в Раде совершал и ошибки, но также стал соавтором пости 200 законопроектов.

Львиная доля этих законопроектов и поправок были посвящены работе правоохранительных органов - полиции, ДБР, органов прокуратуры, а также проблемам переселенцев и жителей прифронтовой зоны, отметил Найем. 

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“Я никуда не ухожу и буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на деоккупированных территориях“, - добавил он.

Напомним, ранее Мустафа Найем подтвердил решение КСУ о законности указа президента о роспуске ВР.

 

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Теги: Найем, выборы, ада, правоохранители, работа, Донбасс
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