Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинским военным выдадут кроссовки и спортивные костюмы

Комментариев: 0
Специалисты работают над созданием новой формы.
Бойцам выдадут кроссовки и спортивные костюмы
Бойцам выдадут кроссовки и спортивные костюмы
facebook.com/armyinform.com.ua

Читай также: Зеленский не уклонялся от армии: Минобороны опровергло свою же информацию

Бойцам Вооруженных сил Украины выдадут спортивный комплект формы, в который входит спортивный костюм и кроссовки. В ближайшее время планируется разработать более 100 образцов униформы и посмотреть 75 предметов, чтобы они соответствовали современности. Об этом сообщили в информационном портале Минобороны.

Форменная одежда поменяется
Форменная одежда поменяется
facebook.com/armyinform.com.ua

Специалисты разработали 33 предмета специальной одежды для бойцов Сил специальных операций. Сообщается, что в ближайшее время военные ВСУ получат долгожданные спортивные костюмы и кроссовки. Без внимания не остались и пожарно-спасательные подразделения. Работают и над гардеробом для военных женщин. Для их ответственной и опасной службы разработали спецкостюмы и другие предметы снаряжения.

Женщинам предложат новую обувь
Женщинам предложат новую обувь
facebook.com/armyinform.com.ua

Советские сумки-планшеты заменят образцом административных сумок, в которых можно будет транспортировать ноутбуки.

Также в Минобороны распорядились сделать ребрендинг военных наград, чтоб они соответствовали военно-историческим традициям украинской армии.

Поменяют дизайн наград
Поменяют дизайн наград
facebook.com/armyinform.com.ua

Наше управление постоянно внедряет международные и европейские стандарты и активно участвует в работе экспертных групп Европейского оборонного агентства. Нам это возможность стандартизировать методы и критерии оценки предметов военной формы одежды на уровне армий государств Европы, - отметил начальник управления развития вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Виталий Рябов.

Читай также: Хомчак уже изменил мнение о проходе кораблей через Керченский пролив

Напомним, в Харьковской области испытали военную "глушилку". По результатам испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задачу подавления системы радиосвязи условного противника.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ВСУ, кроссовки, спортивные костюмы, форма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь