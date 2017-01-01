Украинским военным выдадут кроссовки и спортивные костюмы

Специалисты работают над созданием новой формы.

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Бойцам Вооруженных сил Украины выдадут спортивный комплект формы, в который входит спортивный костюм и кроссовки. В ближайшее время планируется разработать более 100 образцов униформы и посмотреть 75 предметов, чтобы они соответствовали современности. Об этом сообщили в информационном портале Минобороны.

Форменная одежда поменяется facebook.com/armyinform.com.ua

Специалисты разработали 33 предмета специальной одежды для бойцов Сил специальных операций. Сообщается, что в ближайшее время военные ВСУ получат долгожданные спортивные костюмы и кроссовки. Без внимания не остались и пожарно-спасательные подразделения. Работают и над гардеробом для военных женщин. Для их ответственной и опасной службы разработали спецкостюмы и другие предметы снаряжения.

Женщинам предложат новую обувь facebook.com/armyinform.com.ua

Советские сумки-планшеты заменят образцом административных сумок, в которых можно будет транспортировать ноутбуки.

Также в Минобороны распорядились сделать ребрендинг военных наград, чтоб они соответствовали военно-историческим традициям украинской армии.

Поменяют дизайн наград facebook.com/armyinform.com.ua

Наше управление постоянно внедряет международные и европейские стандарты и активно участвует в работе экспертных групп Европейского оборонного агентства. Нам это возможность стандартизировать методы и критерии оценки предметов военной формы одежды на уровне армий государств Европы, - отметил начальник управления развития вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Виталий Рябов.

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Напомним, в Харьковской области испытали военную "глушилку". По результатам испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задачу подавления системы радиосвязи условного противника.