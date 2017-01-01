Олигарх Косюк спонсирует кандидата в Нежине в интересах своего бизнеса

По мажоритарному округу №209 в городе Нежин при поддержке олигарха Юрия Косюка, баллотируется бывший депутат-непроходник Валерий Зуб. Об этом стало известно из интервью черниговскому изданию “Весть”, где Валерий Зуб подтвердил, что на выборах его будет поддерживать известный олигарх, председатель правления агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт", экс-советник Петра Порошенко, один из богатейших украинцев Юрий Косюк.

Об этом сообщает издание Вести.

"Сейчас на меня вышли представители группы компаний “Мироновский хлебопродукт”. Они провели соцопрос. Уровень моей узнаваемости в области оказался достаточно высоким. Я общался с Андреем Кислинским, политологом Косюка. Встречи у нас были в прошлом году. Подружились", - признался он.

В прошлом, Валерий Зуб дважды избирался депутатом Черниговского областного совета - в 2006 году от Блока Юлии Тимошенко и в 2010 году от Партии Регионов. В 2015 год он также баллотировался в областной совет от Блока Петра Порошенко, однако необходимой поддержки избирателей он не нашел и депутатом не стал.

В 2019 году Валерий Зуб открыто говорит о том, что идет на выборы от одиозного бизнесмена Юрия Косюка и не самовыдвиженцем, а по франшизе партии "Слуга народа".

Юрий Косюк один из богатейших людей Украины, согласно рейтингу «ТОП-100» издания "Новое время". По информации "Радио Свобода", наибольшие суммы государственной помощи для аграриев в 2018 году, а это около 970 млн грн, получили компании, связанные с Юрием Косюком. Это четверть от всей прошлогодней агропомощи, которая в целом составила около 4 миллиардов гривен, по информации Минагрополитики.

По информации активистов, интерес Юрия Косюка к 209 избирательному округу обусловлен его интересом к государственному предприятию "Нежинский ветсанзавод", основным видом деятельности которого на сегодня является производство продуктов из мяса курятины и мясокостной муки. А переход этого предприятия под контроль господина Косюка может повлечь за собой экологическую катастрофу, как это уже происходило в Винницкой области.

Напомним, по информации "Комсомольской правды в Украине", в феврале 2018 года жители города Ладыжин обнаружили импровизированное кладбище падали на расстоянии 1,3 км от населенного пункта. По выводам экологов, заваленные трупами курей окрестности приводят к тому, что в радиусе нескольких километров отравлена земля, вода, которую жителям соседних городов и сел приходится пить из колодцев.