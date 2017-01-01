Львовянина оштрафовали на 17 тыс. грн за миллионные убытки иностранным кинокомпаниям

Была приостановлена незаконная деятельность трех онлайн-кинотеатров .

Суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. гривен за нанесение убытков иностранным кинокомпаниям на 7,3 млн гривен во Львовской области.

Об этом сообщил пресс-отдел Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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"Во Львовской области осужден злоумышленник, который незаконно предоставлял доступ к хитам кинопроката. Мужчина нанес ущерб известным иностранным кинокомпаниям на общую сумму в почти 7,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как установили сотрудники отдела противодействия киберпреступности во Львовской области Карпатского управления киберполиции, с 10 сентября 2016 года по 3 мая 2019 года 46-летний львовянин администрировал приобретенные им ранее три веб-сайта.

Злоумышленник незаконно размещал на них в онлайн-кинотеатрах фильмы для просмотра и копирования и получал деньги за рекламу.

Не имея разрешения правообладателей на фильмы, он нарушил Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" и нанес кинокомпаниям материальный ущерб на общую сумму 7,3 млн гривен.

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На основании судебного решения в квартире мужчины правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли 5 системных блоков, которые использовались как серверы для распространения фильмов всемирно известных компаний.

Незаконная деятельность трех онлайн-кинотеатров была приостановлена.

Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст.176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав). Обвинительный акт был направлен в суд. По его решению мужчина был признан виновным и теперь должен заплатить штраф в размере 17 тыс. гривен, а вся изъятая у львовянина техника конфискована.

Как сообщалось 20 января, Киберполиция закрыла семь онлайн-кинотеатров.