Львовянина оштрафовали на 17 тыс. грн за миллионные убытки иностранным кинокомпаниям
Суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. гривен за нанесение убытков иностранным кинокомпаниям на 7,3 млн гривен во Львовской области.
Об этом сообщил пресс-отдел Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
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"Во Львовской области осужден злоумышленник, который незаконно предоставлял доступ к хитам кинопроката. Мужчина нанес ущерб известным иностранным кинокомпаниям на общую сумму в почти 7,3 млн гривен", - говорится в сообщении.
Как установили сотрудники отдела противодействия киберпреступности во Львовской области Карпатского управления киберполиции, с 10 сентября 2016 года по 3 мая 2019 года 46-летний львовянин администрировал приобретенные им ранее три веб-сайта.
Злоумышленник незаконно размещал на них в онлайн-кинотеатрах фильмы для просмотра и копирования и получал деньги за рекламу.
Не имея разрешения правообладателей на фильмы, он нарушил Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" и нанес кинокомпаниям материальный ущерб на общую сумму 7,3 млн гривен.
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На основании судебного решения в квартире мужчины правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли 5 системных блоков, которые использовались как серверы для распространения фильмов всемирно известных компаний.
Незаконная деятельность трех онлайн-кинотеатров была приостановлена.
Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст.176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав). Обвинительный акт был направлен в суд. По его решению мужчина был признан виновным и теперь должен заплатить штраф в размере 17 тыс. гривен, а вся изъятая у львовянина техника конфискована.
Как сообщалось 20 января, Киберполиция закрыла семь онлайн-кинотеатров.